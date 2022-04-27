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Новые слухи о проектах Bethesda — от The Elder Scrolls VI до Starfield Online

Новые слухи о проектах Bethesda — от The Elder Scrolls VI до Starfield Online


Пользователь Twitter под ником Skullzi, который иногда делится точной инсайдерской информацией, в своем новом посте рассказал о проектах Bethesda. По его словам, приведенная информация — это что-то среднее между инсайдами и слухами — «это из надежного анонимного источника, но я еще не проверял это лично, я просто сообщаю о том, что слышу».

Приведем основное из его информации:



The Elder Scrolls VI. Игра уже в активной разработке, хоть и на ранней стадии, ее релиз должен состояться до 2026 года. Действия игры развернется в Хаммерфелле (северо-западная провинция Тамриэля). В игре будет большое внимание уделено политической системе региона.



Spyteam. Новый проект, который сейчас разрабатывается командами Bethesda в Остине и Монреале.



Quake. В разработке находится «перезапуск серии».



Starfield Online. Находится в разработке у Zenimax Online под кодовым названием Mando.

Вместе с тем, инсайдер отмечает, что сейчас ведется разработка ремастеров Fallout и The Elder Scrolls — их отдали команде inXile Entertainment (создатели Wasteland).

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По материалам: newxboxone

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