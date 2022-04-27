Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Оборудование для производства спирта

Процесс производства спирта сам по себе не отличается сложностью, но для его изготовления требуется не только соблюдать технологический процесс, но и приобрести на https://beltank.ru/katalog/pishhevaya-promyshlennost/oborudovanie-dlya-proizvodstva-i-xraneniya-spirta/ оборудование для производства спирта.

Основное

В каждом отдельном случае перечень может быть разным, но в большинстве случаев для этого используют:

  • бражный бак – это нержавеющая ёмкость для приготовления браги. В нём всегда есть сливной кран и гидрозатвор;
  • перегонная установка – она состоит из бражной колонны, в которой происходит перегон браги и ректификационная перегонной колонны, она нужна для очищения спирта.

Дополнительное

Это небольшой перечень оборудования можно назвать основным, но также в процессе приготовления спирта используется и дополнительное оборудование:

  • сепаратор – очищает брагу;
  • холодильные компрессоры – необходимы в процессе дистилляции;
  • нагреватели – электрические нагревательные элементы в состоянии поддерживать идеально точную температуру;
  • промышленные спиртометры – с их помощью можно максимально быстро и точно определить крепость спирта, а значит и его качество.

Помимо приобретения специального оборудования стоит подумать о выборе соответствующего помещения для этого технологического процесса. К выбору помещения стоит подойти внимательно, так как существует ряд правил, которые необходимо соблюсти.

В комнате должно быть подвержено отопление, обязательно наличие искусственной вентиляции, водопровода и отопления. Высота потолков не может быть ниже, чем высота самого оборудования. В принципе это минимальный перечень требований, который сейчас применяется повсеместно.

На данный момент массово используют оборудование для ректификации браги с бесперебойным циклом работы. Таким образом, можно сразу отделать спирт-сырец от примесей. И в итоге получить готовый чистый этиловый спирт.

Перегонка спиртовой жидкости осуществляется с целью разделения на фракции. Разделение на фракции осуществляется благодаря тому, что температура кипения разных жидкостей отличается. Так как спирт отличает повышенная летучесть и более низкой температурой кипения по сравнению с водой (всего 78 °С), его пары, которые образуются при нагреве, имеют большую концентрацию по сравнению со спиртовой жидкостью.

# Бизнес

Последние новости

Официально — This War of Mine: Final Cut выходит 10 мая в Game Pass
Официально — This War of Mine: Final Cut выходит 10 мая в Game Pass
Xbox представили официальный тартан к 20-летию запуска в Шотландии
Xbox представили официальный тартан к 20-летию запуска в Шотландии
Преимущества зеркального панно и места для его размещения
Преимущества зеркального панно и места для его размещения
Оборудование для производства спирта
Оборудование для производства спирта
Ксения Собчак заговорила о массовом возращении звезд
Ксения Собчак заговорила о массовом возращении звезд
Лариса Гузеева после сообщений о тайном отъезде из России вышла на связь
Лариса Гузеева после сообщений о тайном отъезде из России вышла на
20 случаев, когда заведения решили удивить посетителей креативной подачей, но вызвали лишь недоумение
20 случаев, когда заведения решили удивить посетителей креативной
Марк Богатырев рассказал, что помогло появиться на свет их с Татьяной Арнтгольц сыну
Марк Богатырев рассказал, что помогло появиться на свет их с Татьяной
Моргенштерн хочет в Россию, но боится возвращаться
Моргенштерн хочет в Россию, но боится возвращаться
Анастасию Волочкову распекли за фото с дочерью
Анастасию Волочкову распекли за фото с дочерью
Данила Козловский через суд требует вернуть ему больше ста миллионов
Данила Козловский через суд требует вернуть ему больше ста миллионов
19 игрушечных шедевров, к производителям которых есть один большой вопрос: «А вы точно любите детей?»
19 игрушечных шедевров, к производителям которых есть один большой

Топ на сегодня

Настя Ивлеева рассказала о своей эмиграции, пластике и наркомании
Настя Ивлеева рассказала о своей эмиграции, пластике и наркомании
Создатели Call of the Sea представили новый проект — American Arcadia
Создатели Call of the Sea представили новый проект — American Arcadia
Татьяна Буланова рассказала о своей эмиграции
Татьяна Буланова рассказала о своей эмиграции
Подробности о A Plague Tale Requiem и As Dusk Falls расскажут уже скоро
Подробности о A Plague Tale Requiem и As Dusk Falls расскажут уже
5 рекомендаций, чтобы работать в удовольствие
5 рекомендаций, чтобы работать в удовольствие

Еще по теме

Рада отменила государственную монополию на производство спирта
В России вводятся лицензии на производство спирта для создания лекарств
Минпромторг выступил за замену спирта в лекарствах
Российские сенаторы предложили снизить крепость спирта в водке