Оборудование для производства спирта

Вадим Карасев

Процесс производства спирта сам по себе не отличается сложностью, но для его изготовления требуется не только соблюдать технологический процесс, но и приобрести на https://beltank.ru/katalog/pishhevaya-promyshlennost/oborudovanie-dlya-proizvodstva-i-xraneniya-spirta/ оборудование для производства спирта.

Основное

В каждом отдельном случае перечень может быть разным, но в большинстве случаев для этого используют:

бражный бак – это нержавеющая ёмкость для приготовления браги. В нём всегда есть сливной кран и гидрозатвор;

перегонная установка – она состоит из бражной колонны, в которой происходит перегон браги и ректификационная перегонной колонны, она нужна для очищения спирта.

Дополнительное

Это небольшой перечень оборудования можно назвать основным, но также в процессе приготовления спирта используется и дополнительное оборудование:

сепаратор – очищает брагу;

холодильные компрессоры – необходимы в процессе дистилляции;

нагреватели – электрические нагревательные элементы в состоянии поддерживать идеально точную температуру;

промышленные спиртометры – с их помощью можно максимально быстро и точно определить крепость спирта, а значит и его качество.

Помимо приобретения специального оборудования стоит подумать о выборе соответствующего помещения для этого технологического процесса. К выбору помещения стоит подойти внимательно, так как существует ряд правил, которые необходимо соблюсти.

В комнате должно быть подвержено отопление, обязательно наличие искусственной вентиляции, водопровода и отопления. Высота потолков не может быть ниже, чем высота самого оборудования. В принципе это минимальный перечень требований, который сейчас применяется повсеместно.

На данный момент массово используют оборудование для ректификации браги с бесперебойным циклом работы. Таким образом, можно сразу отделать спирт-сырец от примесей. И в итоге получить готовый чистый этиловый спирт.

Перегонка спиртовой жидкости осуществляется с целью разделения на фракции. Разделение на фракции осуществляется благодаря тому, что температура кипения разных жидкостей отличается. Так как спирт отличает повышенная летучесть и более низкой температурой кипения по сравнению с водой (всего 78 °С), его пары, которые образуются при нагреве, имеют большую концентрацию по сравнению со спиртовой жидкостью.