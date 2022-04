Официально — This War of Mine: Final Cut выходит 10 мая в Game Pass

Вадим Карасев





Вчера в сети появились слухи, что популярная игра This War of Mine получит на приставках Xbox Series X | S и Playstation 5 оптимизированную полную версию This War of Mine: Final Cut. Кроме того, игроки обратили внимание, что проект будет добавлен в Game Pass (информация об этом значилась в Microsoft Store). Теперь об этом сообщается официально.

Студия 11 bit объявила, что игра This War of Mine: Final Cut выходит на Xbox Series X | S и Playstation 5 уже 10 мая. Проект появится в Game Pass — на приставках Xbox и PC, сразу после релиза в финальной версии. Отметим, что в Steam версия This War of Mine: Final Cut вышла еще в 2019 году.

В версию This War of Mine: Final Cut входят все дополнения и обновления игры. Напомним, что сам проект рассказывает о выживании в осажденном городе.

