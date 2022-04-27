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Онищенко рассказал о проблемном единстве Зеленского и Байдена

Онищенко рассказал о проблемном единстве Зеленского и Байдена

15:20  Автор: Игорь Лоцман



Президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден стали главной проблемой для мировой политики, так как оба хотят остаться на своих местах. Такое мнение в разговоре с ФАН выразил академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Здоровье нынешнего хозяина Белого дома демонстрирует признаки болезни Альцгеймера, заявил Онищенко, комментируя слова Байдена о желании переизбираться в 2024 году.

«Это идея фикс. Они едины в своих намерениях: и тому, и другому надо переизбираться. Причем, второму [Владимиру Зеленскому, — Прим. ред.] может быть даже и не понадобится переизбираться, ведь в условиях боевых действий новые выборы не будут проводиться», — отметил Онищенко.

Он выразил надежду, что сторонники Байдена примут во внимание его состояние здоровья и не будут потворствовать желанию американского лидера идти на второй президентский срок.


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Ранее сообщалось, что США привлекли отставного генерала Терри Вольфа для координации военной помощи Украине. Сейчас у Киева не осталось боеспособных частей и командного состава, который мог бы те войсковые части, которые сейчас формируются из резервистов, обеспечить управлением. Об этом «Царьграду» сообщил вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

«Значит, встает вопрос о направлении сюда новой партии американских инструкторов, которые должны будут помогать готовить Вооруженные силы Украины», — объяснил он.

25 апреля Москва направила Вашингтону ноту с требованием прекратить поставлять Киеву оружие. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов. Дипломат пояснил, что США планируют передать Киеву вооружения на 800 миллионов долларов.



#Украина #США


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По материалам: pnp.ru

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