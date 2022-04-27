Пенсию по потере кормильца сохранят за временно работающими школьниками

Тема: Какие законы вступают в силу

00:07 Автор: Екатерина Кутузова

Социальные доплаты к пенсии сохранят для школьников, получающих пенсии по потере кормильца в случае, если они временно устроятся на работу. Соответствующий Федеральный закон от 16 апреля 2022 года № 113-ФЗ «О внесении изменения в статью 12-1 Федерального закона «О государственной социальной помощи» вступает в силу 27 апреля.

По действующему законодательству, социальная доплата к пенсии не выплачивается в период выполнения работы или иной деятельности, в период которой граждане подлежат обязательному пенсионному страхованию.

Теперь это положение не будут применять к детям- получателям пенсии по потере кормильца, детям-инвалидам, инвалидам с детства, обучающимся по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения (но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет), которые работают в свободное от учебы время по направлению государственной службы занятости или участвуют в общественных работах.

Законы, вступающие в силу с 27 апреля

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.

#пенсии #дети #работа

63