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Пользователи Твиттера устроили флешмоб, показав фото из цикла «не спрашивайте, что это, я сам не понимаю»

Пользователи Твиттера устроили флешмоб, показав фото из цикла «не спрашивайте, что это, я сам не понимаю»

Наверняка у каждого в галерее фотографий найдутся такие, которые вызовут много вопросов и потребуют объяснений. Ведь разобраться, что там происходит, без контекста довольно сложно. И порой даже авторы снимков не в курсе, что на них изображено и почему. Пользовательница Твиттера с ником «Тапок деда» предложила поделиться такими странными кадрами, и другие пользователи с радостью присоединились к этому флешмобу.

Пользователи Твиттера устроили флешмоб, в котором делятся странными фотографиями без контекста

Мир в стакане

Один в один

Кто там на заднем сидении

Я хочу сыграть с тобой в игру

Абоба

Это лицо появляется в сети как аватар стримера Глада Валакаса, который придумал слово «абоба». Интернет — странное место, мы знаем.

Занимательные опыты

Не ори на трубу

Ступени

Безопасность превыше всего

Утиный взгляд

Задний план решает

Ох уж это наложение картинок

Драма Шреков

У нас есть забавный пост о том, что статуя Шрека была замечена на территории завода холодильного машиностроения «Искра». Как так вышло? В Твиттере всё объяснили.

Анатолий

Скелет динозавра в очках

Куда такая очередь

Оборванное объявление

Брат

Социальная реклама

У кого-то найдётся не один такой снимок

А здесь вы можете найти подборку случаев, когда реальность стала сюрреалистичной без участия художников и фотошопа.

# Актуальные новости
По материалам: Юмор

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