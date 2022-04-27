Пользователи Твиттера устроили флешмоб, показав фото из цикла «не спрашивайте, что это, я сам не понимаю»
Наверняка у каждого в галерее фотографий найдутся такие, которые вызовут много вопросов и потребуют объяснений. Ведь разобраться, что там происходит, без контекста довольно сложно. И порой даже авторы снимков не в курсе, что на них изображено и почему. Пользовательница Твиттера с ником «Тапок деда» предложила поделиться такими странными кадрами, и другие пользователи с радостью присоединились к этому флешмобу.
Пользователи Твиттера устроили флешмоб, в котором делятся странными фотографиями без контекста
Мир в стакане
Один в один
Кто там на заднем сидении
Я хочу сыграть с тобой в игру
Абоба
Это лицо появляется в сети как аватар стримера Глада Валакаса, который придумал слово «абоба». Интернет — странное место, мы знаем.
Занимательные опыты
Не ори на трубу
Ступени
Безопасность превыше всего
Утиный взгляд
Задний план решает
Ох уж это наложение картинок
Драма Шреков
У нас есть забавный пост о том, что статуя Шрека была замечена на территории завода холодильного машиностроения «Искра». Как так вышло? В Твиттере всё объяснили.
Анатолий
Скелет динозавра в очках
Куда такая очередь
Оборванное объявление
Брат
Социальная реклама
У кого-то найдётся не один такой снимок
А здесь вы можете найти подборку случаев, когда реальность стала сюрреалистичной без участия художников и фотошопа.