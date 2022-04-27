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Против бывшего участника клуба "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма

Против бывшего участника клуба "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма

В отношении журналиста и бывшего участника "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Поводом для возбуждения уголовного дела стал его пост в соцсетях.

Следствием установлено, что не позднее 6 апреля 2022 года Аскеров опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook* заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова.

Следственный комитет всегда будет принципиально и жестко реагировать на любые попытки осквернить или унизить светлую память о защитниках Отечества, невзирая на статус и социальное положение причастных к таким преступлениям лиц. За подобные деяния последует установленная законом уголовная ответственность, — говорится в сообщении ведомства.

Расследование в отношении этой публикации Следственный комитет начал после жалобы Государственного исторического музея (ГИМ). По словам представителя музея, в посте Жукова называют "убийцей в погонах" и "мародером", а исторический музей — "псевдоисторическим".

Сам Аскеров сейчас живет в Баку.

Ранее интеллектуальное шоу "Что? Где? Когда?" на фоне военной спецоперации РФ на Украине покинули несколько ведущих игроков.

*Facebook принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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