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Решетников: Число проверок бизнеса из-за моратория сократилось в семь раз

Решетников: Число проверок бизнеса из-за моратория сократилось в семь раз

11:58  Автор: Александра Медведева



После введения моратория на проверки для бизнеса их число сократилось с 17 тысяч до 2,5 тысячи в неделю. Об этом на заседании Совета законодателей в Таврическом дворце в Петербурге сообщил министр экономического развития России Максим Решетников в рамках обсуждения вопроса о мерах по реализации плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления.

Тем не менее периодически незаконные проверки проводятся, на что со стороны бизнеса поступают жалобы. Например, недавно была пресечена попытка оштрафовать производителей зерна на 300 тысяч рублей за формальные нарушения. Это, по словам Решетникова, не системная история, а отдельные инициативы чиновников на местах. «Тех, кто до конца не понимает, в какой новой реальности мы работаем», — подчеркнул министр.

Из всех мер поддержки бизнеса от кредитов до льгот по налогам Максим Решетников выделил решение об отсрочке по уплате страховых взносов. По его данным, общий объем отложенных платежей составит порядка 1,6 триллиона рублей. «Это бесплатный кредит экономике», — подчеркнул Решетников.

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#бизнес


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По материалам: pnp.ru

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