Россия эвакуировала более миллиона человек из зоны конфликта на Украине

Тема: Военная операция на Украине

23:08 Автор: Юлия Катенёва

Источник: Минобороны

Россия эвакуировала из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР более миллиона человек, из которых более 183 тысяч — дети. Об этом говорится в заявлении Минобороны в связи с использованием украинскими военными медицинских объектов для размещения вооружения.

«Несмотря на создаваемые Киевом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик на территорию Российской Федерации эвакуированы 16 480 человек, из них — 3 354 ребенка, а всего с начала специальной военной операции — уже 1 002 429 человек, из которых 183 168 детей», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, всего границу Россию пересекли почти 131 тысяча автомобилей, за сутки — более 1800. В российских регионах действует более 9,5 тысячи пунктов временного размещения, где предусмотрено все необходимое, в том числе, и горячая еда.





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В заявлении ведомства подчеркивается необходимость оказать влияние на официальный Киев со стороны международных организаций с целью недопущения использования больниц и госпиталей с военными целями.

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