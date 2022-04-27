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Россия эвакуировала более миллиона человек из зоны конфликта на Украине

Россия эвакуировала более миллиона человек из зоны конфликта на Украине

Тема: Военная операция на Украине


23:08  Автор: Юлия Катенёва


Источник: Минобороны



Россия эвакуировала из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР более миллиона человек, из которых более 183 тысяч — дети. Об этом говорится в заявлении Минобороны в связи с использованием украинскими военными медицинских объектов для размещения вооружения.

«Несмотря на создаваемые Киевом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик на территорию Российской Федерации эвакуированы 16 480 человек, из них — 3 354 ребенка, а всего с начала специальной военной операции — уже 1 002 429 человек, из которых 183 168 детей», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, всего границу Россию пересекли почти 131 тысяча автомобилей, за сутки — более 1800. В российских регионах действует более 9,5 тысячи пунктов временного размещения, где предусмотрено все необходимое, в том числе, и горячая еда.


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В заявлении ведомства подчеркивается необходимость оказать влияние на официальный Киев со стороны международных организаций с целью недопущения использования больниц и госпиталей с военными  целями.

 



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По материалам: pnp.ru

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