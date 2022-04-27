Сальма Хайек впервые снялась для Vogue с дочерью Валентиной и рассказала о позднем материнстве

Вадим Карасев

Дочь актрисы Сальмы Хайек и владельца модного конгломерата Kering Франсуа-Анри Пино, 14-летняя Валентина, впервые снялась для обложки Vogue — вместе с мамой девушка позировала для нового номера мексиканского издания (Хайек родом из Мексики). В интервью Валентина также приняла участие наравне со своей звездной мамой. Ранее девушка уже выходила в свет вместе с родителями и принимала участие в телешоу.





Сальма Хайек с дочерью Валентиной

Сальма Хайек затронула тему своего позднего материнства — дочь она родила в возрасте 41 года.

Мой случай был особенным, потому что я очень поздно стала матерью. Я сделала это, потому что нашла спутника жизни, у которого уже была стабильная карьера, и я уже так хотела ребенка, что все остальное для меня не имело значения: ни моя карьера, ни что-то еще. Я думаю, что это мне очень помогло. Я также чувствовала, что уже многого добилась в жизни, чем можно гордиться, поэтому можно переходить на другой этап. Франсуа [Анри Пино] очень помог мне, потому что я была готова больше не работать, но когда Валентине было чуть больше года, он сказал мне, что мне нужно вернуться к работе, потому что в какой-то момент я буду скучать по своей профессии, ведь она позволяет мне раскрыть свой творческий потенциал. Примерно через три года после рождения Валентины я начала понемногу снова сниматься и путешествовать, но когда ей было семь лет, она снова требовала много внимания: стремилась иметь свой собственный ритм жизни и свое собственное пространство. В моем случае, хотя мне удалось продолжить сниматься и сохранить свою профессию, и я ее обожаю, это было нелегко. Бывают времена, когда решения становятся все более сложными. Это факт, что семья всегда выходит на первый план,

— поделилась Сальма.





Хайек также прокомментировала давление, которое общество оказывает на женщин в связи с материнством: актриса отметила, что женщины, которые не хотят детей, не заслуживают критики.

Давайте посмотрим на этот мир, в котором мы живем: быть матерью страшнее, чем когда-либо, и от женщин требуют слишком многого. Также говорят, что если вы не мать, то вы не полноценная женщина. Но много способов проявить материнский инстинкт, который к тому же не у всех одинаков, и очень важно уважать это. Я могу вам сказать за себя, но есть те, кто не хочет детей, и это нормально. Быть матерью прекрасно, но и здесь есть свои нюансы. Например, я всегда волнуюсь, тревожусь, когда вижу в этом мире проблемы с психическим здоровьем, с окружающей средой, с наркотиками,

— сказала Сальма.





Валентина же заверила маму, что переживать ей не стоит — запрещенных веществ она никогда не попробовала бы, потому что ее "хорошо воспитали". В интервью Валентина также раскрыла свои мечты стать актрисой и режиссером. Пока же главное в жизни для нее — помощь другим. Дочь голливудской звезды рассказала, что работает волонтером в бесплатной столовой для малоимущих. В частности, Валентину волнует проблема бездомности, так как у нее есть друзья "у которых нет дома".

Когда люди видят, что кто-то спит на улице, у них одна реакция: они сочувствуют, но не хотят приближаться. Я же думаю, что важно подойти ближе и выслушать, а не игнорировать их и верить, что это не твоя проблема,

— отметила Валентина.





Валентина Пино

Сальма и Валентина рассказали, что всегда говорят друг с другом по-испански, когда хотят посекретничать (с отцом Валентина говорит по-французски), а Хайек пожаловалась, что дочь любит заимствовать ее наряды из шкафа, после чего сама Сальма ничего не может найти.

Мы ссоримся из-за одежды, потому что она берет все из моего шкафа,

— отметила актриса.

Правда в том, что, когда дело доходит до одежды, мне нравятся мамины вещи, но в целом я всегда ношу то, что мне по душе, я почти не обращаю внимания на бренды. В общем, я тоже люблю комбинировать и носить винтажные вещи. Мне нравятся бренды, но только из-за них я не ношу вещи,

— добавила Валентина.

Недостатка дизайнерских нарядов в доме при этом точно нет — в Kering входят такие бренды, как Balenciaga, Bottega Veneta, Gucci, Alexander McQueen и Yves Saint Laurent.





Сальма ХайекНадя Бесчетникова