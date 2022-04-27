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Сатья Наделла: Xbox Series X | S обошли по продажам Playstation 5 в минувшем квартале

Сатья Наделла: Xbox Series X | S обошли по продажам Playstation 5 в минувшем квартале


Компания Microsoft подвела итоги минувшего квартала, отметив успехи игрового подразделения Xbox. Продажи консолей год к году выросли на 14%, что позволило Microsoft обойти по продажам приставок нового поколения за первый квартал 2022 года конкурента — Playstation 5.

Сатья Наделла, глава Microsoft, рассказал в рамках общения с инвесторами, что продажи Xbox Series X | S обошли продажи Playstation 5 на территории США, Канады, Великобритании и Западной Европы в первом квартале 2022 года. Подробные цифры руководитель Microsoft не привел, но сказал, что уже два квартала подряд семейство консолей Xbox Series X | S отвоевывает у конкурентов проценты рынка на глобальном уровне.

Отметим, что Сатья Наделла также высказался об успехах Game Pass, заявив, что сервис за год сильно вырос, но не приводя конкретных цифр по подписчикам.

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По материалам: newxboxone

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