Сатья Наделла: Xbox Series X | S обошли по продажам Playstation 5 в минувшем квартале

Вадим Карасев





Компания Microsoft подвела итоги минувшего квартала, отметив успехи игрового подразделения Xbox. Продажи консолей год к году выросли на 14%, что позволило Microsoft обойти по продажам приставок нового поколения за первый квартал 2022 года конкурента — Playstation 5.

Сатья Наделла, глава Microsoft, рассказал в рамках общения с инвесторами, что продажи Xbox Series X | S обошли продажи Playstation 5 на территории США, Канады, Великобритании и Западной Европы в первом квартале 2022 года. Подробные цифры руководитель Microsoft не привел, но сказал, что уже два квартала подряд семейство консолей Xbox Series X | S отвоевывает у конкурентов проценты рынка на глобальном уровне.

Отметим, что Сатья Наделла также высказался об успехах Game Pass, заявив, что сервис за год сильно вырос, но не приводя конкретных цифр по подписчикам.