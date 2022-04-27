Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сергей Глушко прошелся по сбежавшим звездам

Сергей Глушко прошелся по сбежавшим звездам
Стриптизер Сергей Глушко радуется, что Россия избавилась от лишних знаменитостей. Культурист и популярный бодибилдер Тарзан в соцсетях высказался об уехавших из России звездах. «Всех россиян я от души хочу поздравить с тем, что свалили те, кто учится сейчас картавить. Спасибо, русская весна! Избавила Россию от говна», сказал Тарзан.
Сергей Глушко - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Напомним, что в последнее время ходят слухи о разладе в семье Тарзана. Он, к примеру, отписался от мамы своей жены, певицы Наташи Королевой, артистки Людмилы Порывай, которая живет в Америке. Поговаривают, что не все ладно у Тарзана и с Наташей Королевой. На публике она появлялась не так давно без обручального кольца. Возможно, причина разлада кроется именно в разных политических взглядах.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

The Stanley Parable: Ultra Deluxe на Xbox получает отличные рецензии
The Stanley Parable: Ultra Deluxe на Xbox получает отличные рецензии
Бывший президент Nintendo называет «фантастической» покупку Activision со стороны Xbox
Бывший президент Nintendo называет «фантастической» покупку
18 вещей, которые просто не имеют права на существование :)
18 вещей, которые просто не имеют права на существование :)
Сергей Глушко прошелся по сбежавшим звездам
Сергей Глушко прошелся по сбежавшим звездам
Юлия Барановская в шоке от слов Маргариты Симоньян о Галкине
Юлия Барановская в шоке от слов Маргариты Симоньян о Галкине
Аль Пачино отметил 82-летие в компании Нур Альфаллы на фоне слухов об их романе
Аль Пачино отметил 82-летие в компании Нур Альфаллы на фоне слухов об
Официально — This War of Mine: Final Cut выходит 10 мая в Game Pass
Официально — This War of Mine: Final Cut выходит 10 мая в Game Pass
Xbox представили официальный тартан к 20-летию запуска в Шотландии
Xbox представили официальный тартан к 20-летию запуска в Шотландии
Преимущества зеркального панно и места для его размещения
Преимущества зеркального панно и места для его размещения
Оборудование для производства спирта
Оборудование для производства спирта
Ксения Собчак заговорила о массовом возращении звезд
Ксения Собчак заговорила о массовом возращении звезд
Лариса Гузеева после сообщений о тайном отъезде из России вышла на связь
Лариса Гузеева после сообщений о тайном отъезде из России вышла на

Топ на сегодня

Настя Ивлеева рассказала о своей эмиграции, пластике и наркомании
Настя Ивлеева рассказала о своей эмиграции, пластике и наркомании
Татьяна Буланова рассказала о своей эмиграции
Татьяна Буланова рассказала о своей эмиграции
5 рекомендаций, чтобы работать в удовольствие
5 рекомендаций, чтобы работать в удовольствие
Виктория Дайнеко обиделась на Филиппа Киркорова
Виктория Дайнеко обиделась на Филиппа Киркорова
Тина Канделаки пригрозила Ксении Собчак
Тина Канделаки пригрозила Ксении Собчак

Еще по теме

Сергей Глушко поссорился с мамой своей жены
Сергей Глушко показал фото в стрингах
Сергей Глушко заставляет жену заниматься спортом
Сергей Глушко рассказал, сколько ему предлагали за жену