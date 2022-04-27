Сергей Глушко прошелся по сбежавшим звездам

Стриптизер Сергей Глушко радуется, что Россия избавилась от лишних знаменитостей. Культурист и популярный бодибилдер Тарзан в соцсетях высказался об уехавших из России звездах. «Всех россиян я от души хочу поздравить с тем, что свалили те, кто учится сейчас картавить. Спасибо, русская весна! Избавила Россию от говна», сказал Тарзан.Сергей Глушко - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Напомним, что в последнее время ходят слухи о разладе в семье Тарзана. Он, к примеру, отписался от мамы своей жены, певицы Наташи Королевой, артистки Людмилы Порывай, которая живет в Америке. Поговаривают, что не все ладно у Тарзана и с Наташей Королевой. На публике она появлялась не так давно без обручального кольца. Возможно, причина разлада кроется именно в разных политических взглядах.