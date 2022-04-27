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Силы ОДКБ смогут участвовать в операциях ООН

Силы ОДКБ смогут участвовать в операциях ООН

Тема: Какие законы вступают в силу


03:07  Автор: Мария Соколова



В операциях ООН по поддержанию мира смогут участвовать через координирующее государство миротворческие силы ОДКБ. Такой закон от 16 апреля 2022 года № 94-ФЗ вступает в силу 27 апреля.

Законом ратифицировали Протокол о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Это Соглашение подписано 6 октября 2007 года, а протокол к нему — 16 сентября 2021 года. Документ вводит понятие «координирующее государство» и предусматривает, что под эгидой такого государства будут созданы коллективные миротворческие силы ОДКБ для применения в операциях ООН по поддержанию мира.

Законы, вступающие в силу с 27 апреля


Ратификация будет способствовать укреплению сотрудничества в ОДКБ и эффективному участию сил этой организации в миротворческом процессе.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.



#армия #ООН


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# В мире / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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