Силы ОДКБ смогут участвовать в операциях ООН

Тема: Какие законы вступают в силу

03:07 Автор: Мария Соколова

В операциях ООН по поддержанию мира смогут участвовать через координирующее государство миротворческие силы ОДКБ. Такой закон от 16 апреля 2022 года № 94-ФЗ вступает в силу 27 апреля.

Законом ратифицировали Протокол о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Это Соглашение подписано 6 октября 2007 года, а протокол к нему — 16 сентября 2021 года. Документ вводит понятие «координирующее государство» и предусматривает, что под эгидой такого государства будут созданы коллективные миротворческие силы ОДКБ для применения в операциях ООН по поддержанию мира.

Законы, вступающие в силу с 27 апреля

Ратификация будет способствовать укреплению сотрудничества в ОДКБ и эффективному участию сил этой организации в миротворческом процессе.

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