Sony все еще запрещает играть в свои эксклюзивы на Xbox через GeForce Now

Вадим Карасев





После релиза в потоковом сервисе GeForce Now игры ​​​​Death Stranding от Sony в сети активно обсуждалось, могут ли игроки на приставках Xbox запускать проект через браузер Microsoft Edge. Как тогда оказалось, Sony и потоковый сервис накладывают ограничения на запуск игры при помощи браузера на приставках Xbox.

На днях в GeForce Now добавили новый проект от Sony — это игра God of War, выпущенная в 2018 году. Игроки с приставками Xbox вновь обратили внимание, что не могут получить доступ к игре через потоковый сервис. Sony продолжает запрещать играть в свои эксклюзивы на приставках Xbox через Microsoftt Edge при помощи GeForce Now.

Напомним, что некоторые игры, которые являются эксклюзивами Sony, все же удается запустить на Xbox через GeForce Now, например, проект Kena: Bridge of Spirits. Однако крупные проекты внутренних студий Sony через потоковый сервис на Xbox все еще блокируются.