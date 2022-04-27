Создатели Slime Rancher 2 показали новые скриншоты игры

Вадим Карасев





Slime Rancher 2 — один из ожидаемых проектов, который должен выйти в подписке Game Pass сразу после релиза. Успешный релиз первой части, продажи которого перевалили за 5 миллионов копий, привлек к сиквелу внимание большого количества игроков.

На данный момент Slime Rancher 2 не имеет даты релиза, но известно, что она должна выйти в этом году. Разработчики сегодня представили несколько новых скриншотов — их можно видеть ниже.

Напомним, что первая часть Slime Rancher доступна в подписке Game Pass.