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Создатели Slime Rancher 2 показали новые скриншоты игры

Создатели Slime Rancher 2 показали новые скриншоты игры


Slime Rancher 2 — один из ожидаемых проектов, который должен выйти в подписке Game Pass сразу после релиза. Успешный релиз первой части, продажи которого перевалили за 5 миллионов копий, привлек к сиквелу внимание большого количества игроков.

На данный момент Slime Rancher 2 не имеет даты релиза, но известно, что она должна выйти в этом году. Разработчики сегодня представили несколько новых скриншотов — их можно видеть ниже.




Напомним, что первая часть Slime Rancher доступна в подписке Game Pass.

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По материалам: newxboxone

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