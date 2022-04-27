Татьяна Буланова рассказала о своей эмиграции

53-летняя певица Татьяна Буланова высказала свое мнение о России. Артистка рассказала о своей любви к Родине. Певица заверила, что никогда не скажет, что ей стыдно находиться в своей стране. С начала спецоперации на Украине некоторые российские звезды уехали за границу. А другие артисты начали извиняться за то, что они живут в России. Исполнительница хита «Не плачь» не стала критиковать тех, кто покинул страну и стал нелестно высказываться о своих соотечественниках. Татьяна считает, что это их позиция, с которой они вправе жить. «Это их проблемы и их решения. Уезжать я никуда не собираюсь. Собственно, и некуда. Я не имею второго гражданства и никаких запасных аэродромов в других странах», — сказала Буланова.Татьяна Буланова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Поп-дива заверила, что ее жизнь полностью связана с Россией. Певица родилась в Ленинграде, выросла и отучилась там. Затем построила сольную карьеру и стала заслуженной артисткой Российской Федерации. «Меня всё связывает лишь с моей любимой Родиной. Я никогда не скажу, что мне стыдно жить в России», — высказалась звезда. Татьяна считает, что в последнее время в стране возрос уровень патриотизма. Буланова уверена, что недружественные государства жаждали падения России, однако санкции и сопутствующие ограничения только сплотили соотечественников. «Наверное, злопыхатели хотели, чтобы Россия сломилась, но получилось наоборот — мы сплотились. Мы можем внутри своей страны чем-то быть недовольными, но если кто-то извне пытается нам что-то навязать, сразу происходит резкое противодействие. Конечно, любые санкции воспринимать тяжело, но Россия, я уверена, с ситуацией справится. И когда всё завершится, всё будет не так плохо, как хотели бы враги», — заключила Татьяна в интервью изданию «Вечерняя Москва».