The Stanley Parable: Ultra Deluxe на Xbox получает отличные рецензии

Вадим Карасев





Сегодня состоялся релиз на всех актуальных игровых платформах проекта The Stanley Parable: Ultra Deluxe. Игру давно ждали — это полная версия популярного проекта The Stanley Parable, который был доступен только игрокам на PC, тогда как The Stanley Parable: Ultra Deluxe выходит, помимо прочих платформ, на Xbox One и Xbox Series X | S.

Игра The Stanley Parable: Ultra Deluxe уже доступна, а вместе с ее релизом появились обзоры от прессы. Журналисты отлично восприняли проект — сейчас у него 88 баллов из 100 на Opencritic, все 100% критиков рекомендуют игру. Некоторые из оценок журналистов:

IGN — 9 / 10PC Gamer — 88 / 100GameSpot — 8 / 10Push Square — 9 / 10Nintendo Life — 9 / 10

Журналисты отмечают, что игра была действительно дополнена немалым количеством нового контента, и теперь она похожа на полноценный AAA-проект. The Stanley Parable: Ultra Deluxe способна постоянно удивлять, в том числе и игроков, которые ее уже проходили. Разработчики добавили много новых секретов, новые концовки и просто забавный контент, который можно найти при прохождении.

На приставках Xbox игра The Stanley Parable: Ultra Deluxe обойдется в $24,99.

