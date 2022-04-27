Тина Канделаки пригрозила Ксении Собчак

Ведущая и безнесвумен Тина Канделаки ответила на выпады Собчак. Канделаки не раз высказывалась в негативном ключе о звездах, спешно покинувших Россию. Упоминает Тина часто и Ксению, которая и сама не прочь задеть бывшую подругу за живое. Канделаки и Собчак много лет воюют в медиапространстве. Кажется, что примирения между ними уж точно не будет. А в нынешних обстоятельствах звезды и вовсе по-разному реагируют на одни и те же события, из-за чего старые споры вспыхнули вновь. На днях Ксения едко пошутила в адрес брюнетки. «Посты Тины, которой уже нечего терять, и на (награбленное) заработанное мужем в «Ростехе» можно будет на яхте плыть разве что в окрестностях Сочи, доставляют. Прямо визуализация поговорки «сделавши аборт, по волосам не плачут», — отметила Ксения Собчак.Ксения Собчак - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Происходящее не смогла проигнорировать 46-летняя ведущая. Правда, сделала это кратко. «Рубрика «Огрызаемся, «вспоминая корни» в Тель-Авиве», — уколола продюсер Ксению. К слову, не только Собчак недолюбливает Канделаки. То, что Тина «кричит о патриотизме», очень не нравится Нике Белоцерковской. Причем, по мнению блогера, делает это ведущая уж очень лицемерно. «Она умная девка, но меня возмущает ее чудовищное лицемерие. Она все знает. Это то же самое, что я, готовя из французских продуктов, буду выходить говорить: «А вот наши русские куры, а наши русские яйца!.. Тина прекрасно может отличить правду от неправды. И она прекрасно понимает, что происходит на самом деле. Не хочу ударяться в личности: с кем Тина живет, за чьи деньги... Но это за гранью. У Тины есть выбор — заболей, уйди в тень, уйди с должности. Кричат о патриотизме и строят дворцы, где две тысячи комнат…» — говорила Белоника в YouTube-шоу «А поговорить?»