Трамвайные пути разрешат ремонтировать за счет дорожного фонда

Тема: Какие законы вступают в силу

06:07 Автор: Ольга Шульга

Регионы смогут направлять бюджетные ассигнования дорожного фонда на реконструкцию и ремонт трамвайных путей. Соответствующий закон вступает в силу 27 апреля.

Тратить деньги дорожного фонда на строительство новых путей субъектам Федерации будет по-прежнему нельзя.

По данным Минфина, сейчас износ трамвайных путей в российских городах составляет около 80 процентов от их общей протяженности. В среднем стоимость реконструкции одного километра трамвайного пути составляет от 30 до 300 миллионов рублей в зависимости от состояния и региона.

Законы, вступающие в силу с 27 апреля

Однако сейчас у субъектов нет возможности направлять деньги из дорожных фондов на их ремонт и реконструкцию.

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