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Трамвайные пути разрешат ремонтировать за счет дорожного фонда

Трамвайные пути разрешат ремонтировать за счет дорожного фонда

Тема: Какие законы вступают в силу


06:07  Автор: Ольга Шульга



Регионы смогут направлять бюджетные ассигнования дорожного фонда на реконструкцию и ремонт трамвайных путей. Соответствующий закон вступает в силу 27 апреля.

Тратить деньги дорожного фонда на строительство новых путей субъектам Федерации будет по-прежнему нельзя.

По данным Минфина, сейчас износ трамвайных путей в российских городах составляет около 80 процентов от их общей протяженности. В среднем стоимость реконструкции одного километра трамвайного пути составляет от 30 до 300 миллионов рублей в зависимости от состояния и региона.

Законы, вступающие в силу с 27 апреля


Однако сейчас у субъектов нет возможности направлять деньги из дорожных фондов на их ремонт и реконструкцию.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.



#транспорт #в регионах


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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