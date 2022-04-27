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Уже известно о 8 новых релизах, которые пополнят Game Pass в мае

Уже известно о 8 новых релизах, которые пополнят Game Pass в мае


Подписка Game Pass в мае пополнится не менее чем 8 новыми релизами, о чем уже сообщили разработчики и издательства. Месяц обещает стать одним из рекордных по количеству именно новых проектов, которые сразу после выхода на приставке Xbox присоединятся к Game Pass. При этом, наверняка, Microsoft объявит еще о дополнительных играх, которые следует ждать в мае в подписке Game Pass.

На данный момент к выходу в Game Pass в мае заявлены следующие игры:



Loot River — 3 мая



Trek to Yomi — 5 мая



Citizen Sleeper — 5 мая



Eiyuden Chronicle: Rising — 10 мая



This War of Mine: Final Cut — 10 мая



Hardspace Shipbreaker — 24 мая



Sniper Elite 5 — 26 мая



Pac-Man Museum+ — 27 мая
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По материалам: newxboxone

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