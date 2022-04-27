Уже известно о 8 новых релизах, которые пополнят Game Pass в мае
Сегодня, 08:30 Вадим Карасев
Подписка Game Pass в мае пополнится не менее чем 8 новыми релизами, о чем уже сообщили разработчики и издательства. Месяц обещает стать одним из рекордных по количеству именно новых проектов, которые сразу после выхода на приставке Xbox присоединятся к Game Pass. При этом, наверняка, Microsoft объявит еще о дополнительных играх, которые следует ждать в мае в подписке Game Pass.
На данный момент к выходу в Game Pass в мае заявлены следующие игры:
Loot River — 3 мая
Trek to Yomi — 5 мая
Citizen Sleeper — 5 мая
Eiyuden Chronicle: Rising — 10 мая
This War of Mine: Final Cut — 10 мая
Hardspace Shipbreaker — 24 мая
Sniper Elite 5 — 26 мая
Pac-Man Museum+ — 27 мая
По материалам: newxboxone