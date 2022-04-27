Уже известно о 8 новых релизах, которые пополнят Game Pass в мае

Вадим Карасев





Подписка Game Pass в мае пополнится не менее чем 8 новыми релизами, о чем уже сообщили разработчики и издательства. Месяц обещает стать одним из рекордных по количеству именно новых проектов, которые сразу после выхода на приставке Xbox присоединятся к Game Pass. При этом, наверняка, Microsoft объявит еще о дополнительных играх, которые следует ждать в мае в подписке Game Pass.

На данный момент к выходу в Game Pass в мае заявлены следующие игры:

Loot River — 3 маяTrek to Yomi — 5 маяCitizen Sleeper — 5 маяEiyuden Chronicle: Rising — 10 маяThis War of Mine: Final Cut — 10 маяHardspace Shipbreaker — 24 маяSniper Elite 5 — 26 маяPac-Man Museum+ — 27 мая