Виктория Дайнеко обиделась на Филиппа Киркорова

Подозревают, что на шоу «Маска» в костюме Анубиса выступает певица Виктория Дайнеко. Близится финал шоу «Маска». Публика и члены жюри гадают, кто же скрывается в костюмах четырех оставшихся участников. Как обычно, версий очень много, но скоро нужно будет определяться. В предыдущем сезоне в номинацию попали Мухомор и Анубис. Выбор перед членами жюри оказался очень трудный. Но они единогласно предложили «разоблачить» забавный гриб, так как уже давно уверены: под этой маской скрывается народный артист России Евгений Дятлов.Виктория Дайнеко - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» А вот по Анубису четкого мнения у судей нет. Есть версия, что в костюме скрывается Анита Цой или же певица Манижа. Но больше всего жюри склоняется к варианту — Виктория Дайнеко. Причем, самой певице уже надоело слушать это и отнекиваться. В личных соцсетях она даже не выдержала и написала. «Меня уже бесит то, что меня называют Анубисом из шоу «Маска». Вчера даже Киркоров сказал, как думает, что это я. Это не я!», — не выдержала Дайнеко. Говорит ли 34-летняя Виктория правду — узнаем совсем скоро. Ведь по контракту участникам строго-настрого запрещено раскрывать свои личности: за это полагаются многомиллионные штрафы.