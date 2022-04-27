Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Виктория Дайнеко обиделась на Филиппа Киркорова

Виктория Дайнеко обиделась на Филиппа Киркорова
Подозревают, что на шоу «Маска» в костюме Анубиса выступает певица Виктория Дайнеко. Близится финал шоу «Маска». Публика и члены жюри гадают, кто же скрывается в костюмах четырех оставшихся участников. Как обычно, версий очень много, но скоро нужно будет определяться. В предыдущем сезоне в номинацию попали Мухомор и Анубис. Выбор перед членами жюри оказался очень трудный. Но они единогласно предложили «разоблачить» забавный гриб, так как уже давно уверены: под этой маской скрывается народный артист России Евгений Дятлов.
Виктория Дайнеко - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» А вот по Анубису четкого мнения у судей нет. Есть версия, что в костюме скрывается Анита Цой или же певица Манижа. Но больше всего жюри склоняется к варианту — Виктория Дайнеко. Причем, самой певице уже надоело слушать это и отнекиваться. В личных соцсетях она даже не выдержала и написала. «Меня уже бесит то, что меня называют Анубисом из шоу «Маска». Вчера даже Киркоров сказал, как думает, что это я. Это не я!», — не выдержала Дайнеко. Говорит ли 34-летняя Виктория правду — узнаем совсем скоро. Ведь по контракту участникам строго-настрого запрещено раскрывать свои личности: за это полагаются многомиллионные штрафы.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Мотивирующие цитаты для Козерогов
Мотивирующие цитаты для Козерогов
Виктория Дайнеко обиделась на Филиппа Киркорова
Виктория Дайнеко обиделась на Филиппа Киркорова
Татьяна Буланова рассказала о своей эмиграции
Татьяна Буланова рассказала о своей эмиграции
Анастасия Заворотнюк тяжело восстанавливается после болезни
Анастасия Заворотнюк тяжело восстанавливается после болезни
Михаил Ефремов едва неделю мог продержаться без алкоголя
Михаил Ефремов едва неделю мог продержаться без алкоголя
4 самых оптимистичных Знака Зодиака
4 самых оптимистичных Знака Зодиака
Sony все еще запрещает играть в свои эксклюзивы на Xbox через GeForce Now
Sony все еще запрещает играть в свои эксклюзивы на Xbox через GeForce
Настя Ивлеева рассказала о своей эмиграции, пластике и наркомании
Настя Ивлеева рассказала о своей эмиграции, пластике и наркомании
Тина Канделаки пригрозила Ксении Собчак
Тина Канделаки пригрозила Ксении Собчак
Лунный календарь комнатных растений на май 2022 года
Лунный календарь комнатных растений на май 2022 года
К разработке новой Fable присоединился еще один опытный специалист
К разработке новой Fable присоединился еще один опытный специалист
Создатели Slime Rancher 2 показали новые скриншоты игры
Создатели Slime Rancher 2 показали новые скриншоты игры

Топ на сегодня

Лера Кудрявцева поделилась новыми трогательными кадрами с 3-летней дочкой
Лера Кудрявцева поделилась новыми трогательными кадрами с 3-летней
Жириновский Владимир - биография, возраст: личная жизнь, национальность, карьера, жена, дети, причина смерти (фото)
Жириновский Владимир - биография, возраст: личная жизнь,
530+ игр и DLC со скидками для Xbox — распродажи до 3 мая
530+ игр и DLC со скидками для Xbox — распродажи до 3 мая
18 владельцев, которые позаботились о безопасности своих пёсиков и случайно создали новый вид сумчатых собак
18 владельцев, которые позаботились о безопасности своих пёсиков и
Дизайнер Беа Вальдес стала главным редактором нового Vogue Philippines
Дизайнер Беа Вальдес стала главным редактором нового Vogue Philippines

Еще по теме

Виктория Дайнеко нашла любовь в социальных сетях
Виктория Дайнеко страдает от адской болезни
Виктория Дайнеко шокировала подписчиков в Instagram снимком без нижнего белья
Виктория Дайнеко нуждается в специальном аппарате для зрения