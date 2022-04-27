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Вильфанд рассказал, какой будет погода на майские праздники

Вильфанд рассказал, какой будет погода на майские праздники

20:46  Автор: Вероника Флора



Впереди — длинные выходные с отдыхом на свежем воздухе и пикниками. Главное, чтобы погода не подкачала. Какой она будет, в интервью «Парламентской газете» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В центре Европейской части России еще недавно были замечательные дни. Ночью — 8-10 градусов тепла, днем — 15. Но, к сожалению, нет ничего более постоянного, чем изменчивость погоды напомнил Вильфанд. Уже с четверга и до конца месяца ночные температуры будут около нуля, а дневные  — около 9-11 градусов тепла, сказал синоптик. Температура будет ниже климатической нормы примерно на 4 градуса. Но зато до конца апреля и в первых числах мая будет солнечно, без осадков. В Москве 1 мая будет около 10-12. В последующие дни ожидается небольшое потепление — на один-два градуса.

«Москвичи вполне могут встретить майские на природе. Только одеться все-таки нужно теплее», — посоветовал специалист.

По словам Вильфанда, в Питере температура будет ниже, чем в Москве. В ближайшие дни ночью ноль — минус три. Днем — 6-8 градусов тепла. Но уже с субботы температура повысится до плюс 10. В первых числах мая будет около 9-10. Потом еще немного потеплеет. Осадков тоже не ожидается.


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Довольно тепло до конца месяца и в первые дни мая будет в Краснодаре, добавил метеоролог. В последние дни апреля днем там будет около 22-23 градусов, а первого и второго мая — около 18-20, без осадков. Температура превысит климатическую норму примерно на 3-4 градуса. В Сочи и Адлере температура ожидается ниже, чем в континентальных регионах, но там тоже будет довольно комфортно. Днем — около 17-20, преимущественно без осадков.

В самых густонаселенных районах азиатской части страны — это Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край,  — погоду будет определять отрог высокого давления, продолжил Вильфанд. Уже начиная с четверга, температура превысит 20 градусов тепла. В первых числах мая там будет около 19-22, это на 6-8 градусов выше нормы. Такая погода здесь должна была установиться только в конце мая. То есть температурный фон опережает норму на месяц.

На севере Красноярского края температура будет выше нормы на 7-8 градусов. А вот на юге Красноярского края будет очень комфортно. Начиная с четверга, днем там ожидается около 18-21 градусов тепла. Правда, погода будет облачной, но существенных осадков не будет, пообещал синоптик.

Материал будет опубликован полностью на сайте «Парламентской газеты» позднее.



#погода


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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