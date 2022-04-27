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Xbox Cloud Gaming опробовали уже больше 10 миллионов игроков

Xbox Cloud Gaming опробовали уже больше 10 миллионов игроков


Функция Xbox Cloud Gaming, которая входит в состав Xbox Game Pass Ultimate, преодолела отметку в 10 миллионов пользователей. Об этом сообщил руководитель Microsoft Сатья Наделла в рамках финансового отчета об успехах корпорации за последний квартал. Отметим, что основные конкуренты сервиса Xbox Cloud Gaming (Stadia, GeForce Now) не раскрывают информацию о количестве пользователей.

Стоит сказать, что цифра в 10 миллионов пользователей Xbox Cloud Gaming мало говорит о количестве активных пользователей этого сервиса. Известно, что число подписчиков Game Pass у Microsoft выше 25 миллионов, но это не значит, что 10 миллионов из них используют Xbox Cloud Gaming, учитывая, что сервис Game Pass Ultimate (куда входит облачный гейминг) можно попробовать за $1, а после отказаться от него.

Напомним, Xbox Cloud Gaming доступен не во всех странах.

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По материалам: newxboxone

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