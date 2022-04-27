Xbox представили официальный тартан к 20-летию запуска в Шотландии
Сегодня, 21:05 Вадим Карасев
Региональные подразделения Xbox иногда выпускают интересные аксессуары, чтобы отпраздновать важные события. Так поступило и подразделение Xbox в Шотландии, представив официальный тартан для геймпада Xbox, к 20-летию запуска консоли в стране.
Ниже можно видеть, как выглядит официальный тартан Xbox. Он состоит из 5 цветов: RV Green, Viv Green, Apple 13, Black и White. Дизайн тартана был создан в сотрудничестве с Гордоном Николсоном Килтмакерсом, который ранее разработал официальные тартаны национальной футбольной команды Шотландии.
Купить геймпад в такой расцветке не получится — его можно только выиграть в конкурсе, который проводится в Twitter.
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По материалам: newxboxone