18 мастеров по сну, которые готовы заниматься любимым делом в любое время дня и ночи

Иногда желание поспать бывает настолько сильным, что ему невозможно сопротивляться. Это состояние называется приступом случайного сна. Небольшое сонное приключение может случиться с любым человеком, заставив его оказаться в несколько неловком положении. Мы собрали забавные фотографии сонь, которые не смогли дать отпор мимолётной слабости. Поэтому они оказались под прицелом камер тех, кому посчастливилось наблюдать за ситуацией со стороны.

Так выглядит усталость

Моя одногруппница уснула на уроке физики

Приступ внезапного сна может возникнуть по ряду причин. Чаще всего они безобидны. Сонливость нередко появляется из-за переутомления, сильного эмоционального потрясения, употребления спиртных напитков. Значительно реже желание поспать в неположенном месте указывает на развитие расстройства.

Романтическая поездка в автобусе

Задумался и уснул

Экзамены — тяжёлая штука

В это время такое зрелище не редкость — я уверен!

Всегда, когда иду в университетскую библиотеку, вижу дремлющих людей. У нас даже купили несколько кресел-мешков, чтобы как-то справиться с этой проблемой.

Этот парень часто спит в офисе на глазах у своих коллег. Они решили немного подшутить над ним

Командный дух!

Маленькие хранители сна

Главное — сохранять баланс

Дневная сонливость не будет беспокоить, если соблюдать рекомендации для здорового сна. В первую очередь необходимо спать не менее 8-9 часов. Норма зависит от индивидуальных особенностей организма и здоровья. Также следует чаще бывать на свежем воздухе и делать физические упражнения.

Немного устал

Коллега уснул, а я построил ему крепость

Если сонливость не отступает, имеет смысл обратиться за помощью к врачу. Пройдя медицинское обследование, вы сможете узнать истинную причину проблемы.

Когда не хватило уединения

Нет слов, чтобы описать эту боль

Отличное местечко для дневного сна

Для чего ещё нужны друзья?

Это впечатляет!

Он очень удивится, когда проснётся…

Этот мужчина спит на лопате

Любите вздремнуть в дороге или просто расслабиться в середине рабочего дня? Если вам хочется и есть возможность отдохнуть, обязательно пользуйтесь этим, не испытывая угрызений совести. Но не забывайте, что чрезмерная сонливость — это повод уделить больше внимания своему здоровью.

Бортпроводникам тоже нужно отдыхать

Респект за гибкость!

Эта поза улучшает кровообращение в ногах, особенно во время полёта.

В этой фотографии прекрасно всё

Моя бабушка и племянник заснули, держась за руки

Здесь вы можете заценить смешные фотографии других любителей вздремнуть в местах, которые не совсем для этого подходят.