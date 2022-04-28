Алла Пугачева может получить пособие в Израиле

Певица Алла Пугачева вместе с семьей улетела в за границу. Артистка может быстро получить израильский паспорт, поскольку мать Максима Галкина – еврейка. Стали известны возможная пенсия легендарной певицы, а также сумма ее обязательных ежемесячных платежей. Жизнь исполнительницы хита «Не делайте мне больно, господа» резко изменилась в конце февраля. Вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми-двойняшками Гарри и Лизой она покинула замок в подмосковной деревне Грязь. Звездная семья поселилась на вилле в курортном городке Кесария. Музыкант Майкл Горин, давно обосновавшийся в Израиле, раскрыл нюансы бытовой стороны жизни в этой стране. Он пояснил, сколько будут тратить поп-звезда и юморист на обязательные платежи, если захотят сменить гражданство. «Галкин по матери, как он говорит в интервью, еврей. Алле, как его жене, дадут гражданство сразу, моментально», — заверил Майкл. Аренда виллы площадью 650 квадратных метров с бассейном обходится Алле Борисовне и Максиму в миллион рублей в месяц. Если супруги всё же захотят приобрести недвижимость, то им придется раз в два месяца платить налог на землю, который превышает 1000 долларов (73 000 рублей).Алла Пугачева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» В связи в постоянной жаркой погодой в стране высокие тарифы на воду. Еще по 70 долларов (5100 рублей) ежемесячно нужно выплачивать за продление медицинской страховки. Пенсия в Израиле выше, чем в России. Пугачева может рассчитывать на ежемесячное получение пособия в размере 3700 шекелей — это около 1150 долларов (80 000 рублей). «По звездным запросам Примадонны этого хватит, чтобы один раз сходить в магазин и закупиться на неделю», — отметил Горин для NEWS.ru. Алла Борисовна в первые дни своей жизни в Израиле заверяла, что прилетела туда на лечение и скоро вернется. Однако спецоперация на Украине продолжается. Галкин на днях высказал резко негативное отношение к действиям российской армии. Юморист готовится к большому гастрольному туру по городам Израиля. В связи с этим многие светские эксперты полагают, что звездная семья не намерена возвращаться в Россию.