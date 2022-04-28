Анастасия Решетова спровоцировала слухи о своей эмиграции

26-летняя модель Анастасия Решетова надолго уехала за границу. Бизнесвумен впервые рассказала, почему она на столь долгий срок задержалась в Дубае, оставив двухлетнего сына Ратмира с его отцом – рэпером Тимати – в Москве. Оказалось, что модель успела стать резидентом ОАЭ, последовав примеру некоторых отечественных знаменитостей. А это значит, что она не только имеет право беспрепятственно жить в Арабских Эмиратах, но и открывать счета в местных банках. О чем Анастасия гордо объявила подписчикам, поинтересовавшимся, как знаменитость расплачивается на курорте, не имея возможности пользоваться картами платежных систем Visa и MasterCard. «Я резидент, у меня местная карта. Но вы можете взять с собой UnionPay», — посоветовала модель.Анастасия Решетова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» В соцсети поспешили отреагировать на признание Решетовой и задумались, каким образом Анастасии удалось получить «золотую визу» и собирается ли она возвращаться в столицу к сыну. «Вот успела стать резидентной (не без помощи обеспеченного бойфренда, думается). Хотя возможно вместо московской квартиры, на которую она копила, девушка приобрела апарты в Эмиратах?», — рассуждают авторы Telegram-канала «Только никому…». К слову, недавно выяснилось, что недвижимость в Дубае есть у Иосифа Пригожина с Валерией, а также у Ксении Собчак, вложившей в покупку апартаментов 60 миллионов рублей. Несколько месяцев прожил в ОАЭ и Егор Крид, лишь на днях вернувшийся на родину для съемок в шоу «Голос. Дети». А вот рэпер Тимати объявил, что из России не уедет. Более того, в планах у артиста развивать ресторанный бизнес в столице.