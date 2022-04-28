Андрея Малахова просят об увольнении из-за парика

По слухам, Андрей Малахов носит парик. Шоумен услышал в свой адрес порцию критики из-за неудачного образа для съемки. В новом выпуске передачи «Песни от всей души» на канале «Россия 1» ведущий предстанет со странной прической. В Сети уверены, что Малахов снова выйдет в эфир в парике, причем крайне неудачном. О том, что ведущий начал стремительно лысеть публика узнала прошлой осенью. Тогда стало известно, что Малахов вынужден носить специальные накладки, скрывающие его проблемы с шевелюрой. Удивительно, но при баснословных доходах ведущий никак не может подобрать парик, который смотрелся бы естественно. Вот и в этот раз поклонники настойчиво попросили Малахова уволить стилиста, который подбирал ему нелепый и топорщащийся парик.Андрей Малахов - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Волосы выглядят так, как будто парик сполз», «Андрюша, увольте уже своего парикмахера! Укладку можно точно сделать другую», — цитирует критиков ЭГ. До этого не менее бурно в Сети обсуждалась проблема Малахова с лишним весом. Он резко поправился и до сих пор не вернулся в форму. Говорят, что ведущий набрал килограммы по той же причине, что и потерял волосы. Речь идет о последствиях лечения тяжелой болезни. Впрочем, сам ведущий информацию о проблемах со здоровьем не подтверждал.