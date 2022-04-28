Антон Шагин рассказал о трагической смерти матери

38-летний актер Антон Шагин признался, что несколько недель не знал о смерти мамы. Артист впервые рассказал о личной трагедии. Мама артиста скончалась при трагических обстоятельствах. Звезда фильма «Стиляги» в 14 лет потерял маму. Женщина в 90-е занималась торговлей. Она всячески пыталась прокормить семью. Однако во время очередной поездки в Москву женщину убили. О смерти мамы Антон узнал не сразу.Антон Шагин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Мать убили на Черкизовском рынке в 1998 году. Она была челночницей, нужно было как-то выживать. И вот она отправилась в Москву. Я не знаю подробностей этой трагедии, две недели нам не сообщали даже о ее смерти. Ей было тогда 32 года, а мне 14», — поделился Шагин. Исполнитель роли в фильме «Союз Спасения» не знал своего отца. Актера воспитывали бабушка с дедушкой. Детство у Антона было трудным, семья жила бедно. Бабушка – инвалид, деду выдавали зарплату макаронами. Артисту приходилось собирать объедки на заводах, рассказал в интервью на YouTube-шоу «Антонимы».