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Battlefield 2042 скоро будет доступен в Game Pass Ultimate и EA Play

Battlefield 2042 скоро будет доступен в Game Pass Ultimate и EA Play


Сегодня мы уже сообщали, что игра FIFA 22 стала отображаться в качестве проекта, который доступен в подписке Game Pass. Тем не менее, официально об этом издательство EA пока не сообщило.

Но не только новая FIFA, как выяснили игроки, имеет статус проекта Game Pass Ultimate и EA Play. Такой же статус значится для Battlefield 2042. На данный момент игра все еще официально не объявлена в качестве тайтла в подписках, но этот статус уже отображается на странице игры. Можно ожидать, что в ближайшее время EA сообщит о добавлении в EA Play и Game Pass Ultimate — FIFA 22 и Battlefield 2042.


Напомним, что у Battlefield 2042 сейчас не лучшая ситуация с количеством активных игроков. В шутере до сих пор не стартовал первый сезон — его начало назначено на лето. Сейчас разработчики продолжают активно исправлять баги в игре и улучшать игровой процесс.

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По материалам: newxboxone

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