Биография Оксаны Акиньшиной: личная жизнь, дети, родители, свежие новости (фото)

Семья и детство

Съемки в «Сестрах»

Расцвет и развитие карьеры

Новый этап в творчестве

Эпатажные романы

Семейная жизнь актрисы

Биография скандальной Оксаны Акиньшиной богата на интересные повороты и острые темы. Актриса вполне успешно умудряется совмещать роли в кино и обязанности многодетной матери, хоть и не без сложностей.Оксана Акиньшина родилась 19 апреля 1987 года в Ленинграде. Отец Сергей Анатольевич был обычным автослесарем, а мать Елена Сергеевна — бухгалтером. Единственным человеком, связанным с творчеством, был дедушка по матери Сергей Реммих, актер и постановщик спектаклей в театре.Отец всегда мечтал о сыне. Его желание воплотилось ровно наполовину. Дочка обладала ангельской внешностью, но росла настоящей «пацанкой». Родители будущей актрисы считают, что причиной формирования свободолюбивого, жесткого и волевого характера стала либеральная модель воспитания. Отец с матерью всегда старались оставаться для Оксаны друзьями, а не родителями. В то же время они постоянно прививали ей чувство личной ответственности за свои поступки.Как результат, девочка не любила детский сад, предпочитая оставаться в родной квартире и ходить на занятия в кружках: от вышивания до единоборств. В школе бунтарский характер «расцвел», что вылилось в конфликты с учителями, вызовы родителей в школу.2000 год стал для девушки переломным. К 13 годам она уже курила и пробовала алкоголь, но при этом активно занималась танцами, работала в модельном агентстве.Именно тогда родители Оксаны Акиньшиной развелись, девочка осталась с матерью, но продолжила общаться с отцом. И в тот же момент руководитель модельного агентства предложила своим подопечным пройти кастинг на съемки у Бодрова-младшего.Оксана Акиньшина не планировала связывать свое будущее с актерской деятельностью, скорее она хотела стать милиционером, поэтому на пробы пришла без особого желания и достаточно дерзко разговаривала с Бодровым. Именно этот непростой и непокорный характер заинтересовал режиссера — Сергей предложил ей главную роль Светы. Он стал первым учителем актерского мастерства для обеих девочек, сыгравших главные роли, подарив основу творческого образования.Фильм Бодрова приняли очень тепло. Девочки, выбранные на исполнение главных ролей, даже получили первую почетную награду в 2001 году в городе Сочи под названием «Лучший актерский дуэт» среди дебютантов.При этом звездная болезнь обошла Оксану стороной, а вот взаимоотношения с одноклассниками и учителями стали не самыми приятными, поэтому ей пришлось перевестись на вечернее обучение. В 2004 году девушка окончила школу, имея на руках справку о неуспеваемости из-за чрезмерной занятости по профессии. Исправлять пробелы в образовании актрисе пришлось позже в частной школе.Съемки в «Сестрах» оказались более значимыми, чем изначально могла предполагать Оксана Акиньшина. Шведский кинорежиссер Лукас Мудиссон оказался настолько очарован ее игрой, что предложил отыграть тот же типаж одинокой и несчастной девушки в драме с элементами преступления «Лиля навсегда». Кино, посвященное судьбе девочки с непростым характером, попавшей в сексуальное рабство из-за непростого характера матери и ее желания построить жизнь с новым мужчиной в США, произвело фурор и принесло молодой актрисе славу во всем мире.Параллельно с этим в России вышла драма Филиппа Янковского «В движении» с участием Акиньшиной, вот только это кино оказалось менее успешным. Актриса продолжила эксплуатировать образ несчастного подростка, снявшись в фильмах:«Женский роман», начинающийся с автокатастрофы и знакомства будущих влюбленных;драме «Игры мотыльков», рассказывающей о судьбе уральского рок-музыканта;детективе «Иллюзия греха» цикла «Каменская-3», которую смотрели практически все россияне;нидерландской драме «Юг», где девушке пришлось осваивать новый язык по подсказкам суфлера.В 2004 году Оксана появилась на экранах ТВ в роли дочери и внучки по имени Алка в сериале «Женщины в игре без правил». Это был ее голливудский дебют. А затем актриса мельком появилась в образе Ирены Нески в триллере про супер агента ЦРУ «Превосходство Борна». После небольшого перерыва началась новая веха в кинематографической карьере. Среди наиболее запомнившихся работ актрисы:сыграла роль дочери правителя Галирада Елень в фэнтези по книге Семеновой «Волкодав из рода Серых Псов»;замечательно вжилась в образ Полины Гриневой в криминальной мелодраме «Капитанские дети» в 2006 году;появилась в роли бывшей хакерши Анны в боевике «Обратный отсчет», где показала свой непростой характер;родила негритенка в образе девушки по имени Польза в скандальной трагикомедии «Стиляги» 2008 года, посвященной жизни в СССР;сыграла в 2011 году роль Татьяны Ивлевой в биографической драме «Высоцкий. Спасибо, что живой».Биография Высоцкого стала переломным моментом в карьере актрисы. Ей больше не хотелось участвовать в драмах, душа желала легкости и свободы. Поэтому внезапно для поклонников молодая актриса попыталась покончить с жизнью в роли Марины в черной комедии 2011 года «Самоубийцы».А после роли телеведущей Веры Казанцевой в комедии «8 первых свиданий», с 2012 года Оксана Акиньшина взяла перерыв, посвятив часть своей биографии семье и детям. И вернулась, как только в 2015 году сняли продолжение одноименного фильма.Возвращение к актерской деятельности Оксана Акиньшина совершила в продолжении полюбившейся многим новогодней комедии «SOS, Дед Мороз, или Всё сбудется!» в 2015 году.Но актриса не стала забывать и о серьезных, драматических ролях. В том же году она сыграла в криминальном детективе «Петля Нестерова». Среди запомнившихся работ последнего времени стоит выделить:Комедию «СуперБобровы» 2016 года и ее продолжение «Народные мстители» 2018 года.Главную роль в съемках спортивной драмы «Борец», где Оксана сыграла влюбленную пару со своим бывшим — Алексеем Чадовым.Роль в комедийном сериале «Беспринципные» 2020 года и его продолжении в 2021. Сейчас она снимается в 3 сезоне, исполняет роль супруги, прощающей мужу все его похождения, но не забывающей о собственном чувстве достоинства.Отлично продемонстрировала перемены в жизни Иры Ковалевой после падения самолета в драматическом триллере «Полет» в 2020 году.Сыграла с Данилой Козловским в неоднозначном фильме 2020 года «Чернобыль», посвященном трагедии на ЧАЭС.Вжилась в роль суррогатной матери Саши в драматическом сериале «Контейнер» в 2021 году.Получила главную роль Лены в драматическом триллере «The Телки» вышедшем уже в 2022 году.Каких-либо новых значимых наград девушка за эти годы так и не получила. Но это не мешает ей активно заниматься карьерой и завоевывать любовь фанатов в разных странах.К моменту начала карьеры звезда «Сестер» была обычным трудным подростком, поэтому личная жизнь в биографии Оксаны Акиньшиной и другие эпатажные выходки часто обсуждались даже теми, кто не знаком с творчеством актрисы. Так, уже в 14 лет она привлекла к себе внимание отношениями с Алексеем Чадовым, который был старше ее на 6 лет, но они продлились недолго.В 2003 году на съемках фильма «Игр мотыльков» скандальная звезда познакомилась с Сергеем Шнуровым. Лидер рок-группы «Ленинград» настолько заинтересовался девушкой, что даже покинул ради нее семью. Некоторое время соблюдался определенный баланс в любовном треугольнике, но в конце концов Акиньшина выбрала эпатажного Шнура.Около 5 лет СМИ активно обсуждали эти отношения. С одной стороны, как вспоминает актриса, Шнуров оказался в жизни таким же, как на сцене, — грубым, неотесанным пьяницей. Сергей регулярно напивался вместе со своей 16-летней возлюбленной, но в то же время он стал человеком, который заставил ее получить среднее образование и полностью подтянуть знания по школьной программе. Даже несмотря на бурную жизнь, он много времени уделял тому, чтобы делать с любимой уроки.Но постепенно жизнь и карьера Оксаны двигалась вперед, и в 2008 году скандальная пара заявила о расставании, что не помешало творческим людям сохранить теплые отношения в будущем.Новым избранником талантливой девушки в 2008 году стал гендиректор компании «Планета Информ» Дмитрий Литвинов. И уже через 2 месяца после этой знаменательной встречи на «Кинотавре» влюбленные объявили о своем желании быть вместе и сыграли свадьбу. Спустя год у актрисы родился первенец Филипп. Через 8 лет Оксана Сергеевна осознала, что быт разрушил романтику в отношениях, забрала сына и уехала жить в другой город. А через некоторое время решила подать на развод.После съемок в «Самоубийцах» в 2011 году у молодой мамы завязался роман с известным в кинокругах ловеласом Алексеем Воробьевым. Дело шло к свадьбе, но из-за ревности Оксаны пара разругалась. Еще длительное время после этого Алексей пытался поддеть свою бывшую с помощью фото с новыми пассиями.2012 год стал особенным в карьере и жизни Акиньшиной, потому что молодая женщина вышла за продюсера Арчила Геловани и стала образцовой женой. Актриса перестала вести бурную клубную жизнь, посвятила себя серьезным отношениям и забеременела, а 15 января 2013 года родила второго сына, Константина. Материнство стало для нее первостепенным, женщина не решалась оставлять ребенка под опекой нянь, поэтому отказывалась сниматься в кино.После возвращения к творческой карьере в 2016 году женщина заявила, что снова беременна, и 25 января 2017 года родила дочку Эмму. Спустя год актриса с семьей решила переехать в Швейцарию. Она хотела, чтобы Константин учился за границей, вспоминая о своем травмирующем опыте российской школьной жизни. Старший сын Филипп остался в России с бабушкой, появились слухи о том, что мамочка решила не обременять себя этим ребенком, потому что он болен аутизмом.В 2018 году Оксана сделала заявление, что собирается подавать на развод, но впоследствии решила дать мужу еще один шанс, только это не принесло положительной динамики в отношения. Супруги развелись, по условиям брачного договора дети остались с отцом и уехали жить в Тбилиси. Оксана их регулярно навещает.В 2020 году после съемок в «Чернобыле» Акиньшину стали часто видеть в компании с Данилой Козловским, в том числе и на отдыхе в солнечной Турции, и на кинопремьере 2022 года, но официальных заявлений об отношениях пара не дает.Все потому, что у Козловского есть гражданская жена Ольга Зуева, и журналисты считают, что роман разгорелся, пока она рожала дочь за границей. Если это так, то Козловский станет первым спутником-одногодкой эпатажной актрисы. Все предыдущие романы отличались существенной разницей в возрасте.Оксана Акиньшина начала карьеру в 13 лет и на сегодняшний день уже снялась в 41 фильме.Актриса по характеру «пацанка», любит эпатажные выходки и романы с мужчинами, которые старше ее.Акиньшина 5 лет жила с Сергеем Шнуровым.У актрисы 3 детей. Старший живет с бабушкой, младшие с бывшим супругом в Грузии.