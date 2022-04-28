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Биография Оксаны Федоровой: личная жизнь, муж, дети, последние новости, фото

Биография Оксаны Федоровой: личная жизнь, муж, дети, последние новости, фото
Оксана Федорова запомнилась многим по детской передаче и победе в конкурсе «Мисс Вселенная». Остальная ее биография окутана завесой желтой прессы и слухами массмедиа. Достоверные факты и проверенная информация собраны благодаря опытным журналистам из передовых изданий.

Ранние годы



Оксана Федорова родилась 17 декабря 1977 года. Детские годы знаменитости прошли в Пскове. Это была простая советская семья, где мама работала медсестрой, а отец — инженером на автомобильном заводе. Через два года после рождения дочери отец ушел из семьи, а мать в скором времени вышла замуж за другого мужчину.

Отношения с отчимом у девушки не ладились. Все восемь лет между ними была пропасть непонимания. Единственным другом ей была мама, которая привила будущей знаменитости чувство стиля. Оксана всему училась у Елены: шить, играть на гитаре, модно сочетать одежду и прочее.


Для учебы родители Оксаны выбрали милицейский лицей, который открывал широкие возможности для карьеры. В поздних интервью она говорила, что однажды станет певицей или актрисой, имя которой прозвучит на весь мир, но в итоге воодушевилась прошлым своих предков, посвятивших молодость работе в органах. С этого момента она старательно училась и закончила сначала лицей, а после и среднюю специальную школу милиции, и все это с золотой медалью.

По словам самой ведущей и ее учителей, девушка была лучшим курсантом своего выпуска, но это не спасало ее от попадания в неловкие ситуации. Так, однажды маму Оксаны вызвали в учебное заведение на серьезный разговор. Дело в том, что однажды, вопреки установленному дресс-коду, все девушки пришли в школу, нанеся на лицо косметику в знак протеста. В тот день руководство посчитало, что зачинщицей бунта была именно Федорова, а потому девушке был сделан строгий выговор.

Кроме того, однажды курсантка чуть не погибла. Во время учебной стрельбы в тире пистолет Оксаны дал осечку и она решила посмотреть в дуло оружия, чтобы найти засор внутри. От смерти ее в тот день спас инструктор, который выбил оружие из рук девушки в тот самый момент, когда оно выстрелило.

По окончании школы девушка поступила в университет.


Модельная карьера



В один из дней Оксана ехала в метро на пары, где ее случайно заметила работница модельного агентства и предложила сходить на кастинг. Так Оксана стала совмещать учебу на юриста модельные курсы. После нескольких месяцев тяжелого обучения она попала на конкурс красоты, где была признана самой красивой женщиной Санкт-Петербурга. В этом звании она отправилась в Москву, где завоевала титул «мисс Россия».



Одним из самых важных этапов ее карьеры стало участие в конкурсе «Мисс Вселенная» — одном из самых престижных мероприятий в сфере модельного бизнеса. Некоторые утверждают, что победа досталась девушке по решению главного спонсора — Дональда Трампа. В тот период, как утверждают многие участники, мужчина увлекался всем славянским, а потому просто подарил титул русской участнице.
Так или иначе, победа в конкурсе полностью изменила жизнь девушки. В это время, как утверждает ведущая, ей пришлось переосмыслить многое и расставить жизненные приоритеты. Все дело в том, что титул красивейшей женщины во вселенной подразумевал тяжелые нагрузки и участие во многих благотворительных ужинах и банкетах. На тот момент Оксана не готова была отдать год своей жизни на это, т. к. в России она уже проходила аспирантуру, писала диссертацию и готовилась стать кандидатом юридических наук. Из-за этого Оксана решила отказаться от короны и передать ее одной из вице-мисс.


Политическая деятельность



Оксану глубоко тронула работа детских домов, хосписов и госпиталей в США. Посещала она все эти места в тот короткий промежуток, что была мисс Вселенной. Девушка вознамерилась во что бы то ни стало улучшить государственные структуры в России и присоединилась к Российской партии жизни. Кроме того, она стала послом доброй воли, после того как заключила договор с Детским фондом ООН в России.

Кроме того, девушка развернула бурную филантропную деятельность. Она основала благотворительный фонд, который направлял деньги на лечение и реабилитацию детей и взрослых с тяжелыми заболеваниями. Фонд существует по сей день и помогает людям, оказавшимся в тяжелой материальной ситуации.

Женщина организовала благотворительный концерт в Кремле, куда пригласила более 3000 детей из многодетных или малообеспеченных семей. Кроме того, Оксана Федорова создала культурно-оздоровительный лагерь на берегу Черного моря, который помогал отдохнуть детям из многодетных и малообеспеченных семей.

Федорова стала автором образовательного проекта, который продвигался в детских домах среди девочек. Суть его сводилась к приобщению девочек к материнству и урокам полового воспитания.



Медийная жизнь



Параллельно с работой в государственных органах и помощью сиротам, девушка постепенно завоевывала телевидение. Этим она больше всего обязана титулу «мисс Вселенная», в чем часто сама признавалась. Дело в том, что лицо дивы, покорившей американский конкурс красоты, знал почти каждый россиянин, чем решили воспользоваться руководители многих телеканалов.

Так, девушка быстро стала ведущей программы «Форт-боярд» на первом канале, а также начала вести передачи «Субботник» и «Субботний вечер» на телеканале Россия. Однако пиком своей карьеры в качестве ведущей Оксана называет передачу «Спокойной ночи, малыши!». Именно во время работы вместе с плюшевыми зверюшками девушка почувствовала, как нужно держать себя в кадре и вести передачи.



Актерские таланты девушки развивались и вскоре ее пригласили сниматься в кино. Так, в самом начале девушка сыграла эпизодическую роль в телесериале «Не родись красивой», а после отправилась сниматься в главных ролях: например, в ленте «Елки», ставшей любимой новогодней комедией россиян в годы выхода. После этого Оксана получила роль преподавательницы французского в остросюжетной новелле «Софи». Отличиться девушка также успела благодаря великолепным вокальным данным, когда ее пригласили в мюзикл по сказке Пушкина «Золотая рыбка». Оценить степень ее таланта можно по тому, что ее поставили на один уровень с такими выдающимися звездами, как Филипп Киркоров, Николай Басков и Наташа Королева.

На этих успехах девушка останавливаться не стала и снялась в клипе с Димой Биланом, который стал ее дебютом на большой эстраде. Девушка выпустила собственный альбом и начала давать концерты. Кроме этого, она занималась и озвучкой: свой голос женщина подарила героиням из мультфильмов «Феи» и «История игрушек, или большой побег».

Оксана Федорова возымела популярность среди модниц, открыв собственный бренд одежды и выпустив целую коллекцию авторских вещей. Модные критики и дизайнеры отреагировали положительно на ее первую коллекцию. Благодаря чувству стиля и заслугам перед миром моды, Оксана получила пост директора МВЦ Музея моды, что вызвало у окружающих недовольство. Люди посчитали, что бывшая модель получила пост благодаря своей популярности, а не за реальные заслуги. Однако Федорова доказала, что в полной мере достойна звания директора. Когда она встала во главе музея, приток посетителей увеличился, заведение начало пользоваться большим успехом.



Публикации



Кроме яркой деятельности в качестве фотомодели, актрисы, певицы и бизнесвумен, Оксана Федорова ведет писательскую карьеру. Свою первую книгу девушка выпустила в далеком 2008 году. Произведение содержит множество полезных советов по уходу за собой. Оксана рассказывает, как нужно преподносить себя в обществе, делится ценными советами, что нужно делать, чтобы всегда выглядеть восхитительно. Как отзываются читатели, в книге мало по-настоящему полезных фактов. Скорее это автобиография, через которую автор делится сокровенным со своими читательницами.

Совсем недавно, в 2020 году Оксана выпустила книгу «Создай свой личный бренд», которая стала своеобразным пособием по открытию собственного бизнеса. Девушка рассказывает о сложностях, с которыми столкнутся люди, решившие заняться собственным делом. Однако литературный критик Матвей Иващенко высказал сомнения в том, что женщина сама писала эту книгу: «Слишком много сложных формулировок и литературных оборотов, которые не встречаются в ее собственной речи в интервью» — сказал мужчина. Также он выделил, что суть рассказа больше сводится к тому, что нужно уметь правильно подбирать одежду и следить за поставленностью речи, а не секретам построения бизнеса.



Личная жизнь



Личная жизнь у Оксаны Федоровой не складывается и по сей день. Если просмотреть касающиеся ее заголовки желтой прессы в период с 2005 по 2022 год, можно увидеть, что журналисты активно искали информацию о ее друзьях, парнях, мужьях и всех прочих, с кем она общалась.

Занимаясь модельным бизнесом, 20-летняя девушка познакомилась с 40-летним бизнесменом Владимиром Голубевым, сейчас он совладелец холдинга «Адамант». Никто не уточняет, знала ли Оксана о семейном статусе партнера или это вскрылось позже. Спустя время их отношения прекратились.

Позже на программе «Танцы со звездами» Оксана познакомилась с танцором Александром Литвиненко. Никаких уточнений по поводу их отношений нет. Известно, что к тому времени у Александра был сын. Вскоре и эти отношения  закончились.

Единственным официальным супругом, о котором упоминает Википедия, стал Филипп Тофт. Немец по происхождению, он заинтересовал девушку и вскоре они поженились. Их брак длился до 2010 года.



После Оксана провела пиар-акцию с Николаем Басковым, они некоторое время встречались для телекамер и общественной прессы. После их отношения также прекратились.

Последним упоминаемым человеком рядом с Оксаной Федоровой стал Андрей Бородин. Этот человек работает в органах высшей власти, поэтому информацию о нем не удалось найти. По некоторым источникам, он стал ее мужем. На всех совместных снимках мужчина изображен в профиль или со спины.





Итоги

Оксана Федорова — женщина, которая смогла. Она первая во всей России добилась такого титула, о котором другие девушки не могли даже и мечтать. Она каждый день восхищает своих поклонников высочайшими подвигами. Так, девушка за короткий промежуток времени получила высшее образование и добилась звания доцента по гражданскому праву, построила карьеру в модельном бизнесе и открыла собственное дело.
# Шоу-бизнес
По материалам: Клео

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