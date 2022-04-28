Две части Little Nightmares теперь доступны на Xbox в едином бандле
Little Nightmares — платформеры-головоломки, которые были отлично встречены игроками и критиками. Успешными стали обе части, и теперь появилась возможность приобрести их в едином бандле.
В Microsoft Store и на других платформах для покупки стал доступен бандл Little Nightmares I & II. В него входят две игры серии и все вышедшие к ним дополнения. Отметим, что вторая часть Little Nightmares оптимизирована до приставок Xbox Series X | S, тогда как первая, на данный момент, не имеет оптимизации (хотя появлялись слухи).
Сборник Little Nightmares I & II Bundle обойдется покупателям в $49,99 — ниже можно видеть трейлер, который приурочили к его релизу.
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Little Nightmares I & II Bundle
Сборник из двух игр Little Nightmares познакомит вас с прекрасной и пугающей знаменитой серией платформеров-головоломок, начавшейся в 2017 году.
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