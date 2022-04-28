Екатерина Шпица - биография: личная жизнь актрисы, семья, национальность, муж, новости (фото)

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Биография талантливой Екатерины Шпицы, ее личная жизнь интересует многих поклонников. Актриса владеет уникальным даром проживать роль, как собственную жизнь. На экране она с первых кадров приковывает внимание к себе своей естественностью, обаянием. Ее имя может любую кинокартину сделать популярной.Родина будущей артистки — город Пермь. На свет Катя появилась 29 октября 1985 года — на месяц раньше срока, когда мама в этом городе была у родственников в гостях. Семья же жила в Республике Коми, небольшом городе Инта, куда молодая женщина вернулась уже с новорожденной.Отец девочки, Анатолий Васильевич, по национальности украинец. Работал шахтером, в 90-е открыл небольшой бизнес. Стал производить предметы интерьера, мебель. Мать Кати, Галина Федоровна, по национальности русская, по образованию юрист, работала адвокатом.В первый класс Катюша пошла в Инте. Школа была экспериментальной, творческой. В ней преподавали французский язык, музыкальную литературу, сольфеджио, хореографию.В 1998 Шпицы перебрались в Пермь. Катя поступила в школу с уклоном на изучение французского языка. Здесь она проявила свой талант актрисы. Будущая звезда театральной сцены в 13 лет воплотила образ Джульетты в экспериментальном театре «КОД». Занималась она и танцами.В 15 лет поступила в театр под названием «Новая драма». Это было началом ее становления, получения опыта. Начинающей артистке доверяли главные роли, она много гастролировала.Наиболее яркие роли сыграны в постановках:«Чайка»;«Сказки?... Сказки!»;«Елизавета Бам».Школу Екатерина закончила, получив золотую медаль. В 17 лет поступила в Пермский университет учиться на юриста. Выбор этот был связан с тем, что количество ролей уменьшилось, а юридическое образование было престижным.Параллельно девушка училась на отделении актеров в институте культуры. Подрабатывала танцовщицей, пробовала себя в карьере модели. Но из-за небольшого роста (менее 160 см) модельный бизнес не принял ее.2005 год ознаменовался переездом начинающей актрисы в Москву.В столице девушка познакомилась с влиятельным мужчиной — Юрием Чернявским. Он ей предложил поработать репетитором-хореографом в продюсерском центре. Здесь же Шпица была и певицей, и преподавателем английского, а после и познакомилась с нужными людьми.Спустя полгода восходящая звезда получила дебютную киноработу в ремейке австрийской музыкальной истории «Петер», которую кинематографисты России назвали «Адам и превращения Евы». Ее партнером был Антон Макарский.Кинокритики высоко оценили киноленту. Ее тепло приняли зрители разных возрастов.2007-2009 годы отмечены участием киноактрисы в фильмах:«Принцесса цирка»;«Синие ночи»;«Сваха»;«Колдовская история»;«Катя».Настоящую известность Шпица получила после выхода киноленты «Катя», где актриса воплотила главный образ военной героини. В 2011 вышло продолжение «Катя-2» о жизни главной героини после войны, которую также сыграла Шпица.Актрису после ее успеха в сериале стали часто приглашать сниматься в фильмах, но она соглашалась не на все предложения, чтобы не закрепить за собой один стереотип ролей.Фото молодой киноактрисы регулярно печатались в информационных средствах о кино. За свою актерскую карьеру звезда экрана участвовала в более сорока сериалах и фильмах. Из них наиболее запоминающиеся:2011 — «Огни притона». На фестивале «Кинотавр» лента получила приз.2012 — «Метро». Екатерина принимала участие в сложных съемках, будучи беременной. Фильм отмечен призом «Ника».2013 — «Реальные пацаны».2014 — «Поддубный». В роли Маши — любимой главного героя, актриса сама исполнила трюк, освоив элементы акробатики.2014, 2016, 2018 — сериал-комедия «Елки».2015 — премьера кино «Экипаж», где Шпица воплотила образ стюардессы Виктории, которая была бригадиром проводников. В ленте снимались звезды российского кино — Данила Козловский, Владимир Машков.2015 — «Молодая гвардия». Актриса исполнила роль Любови Шевцовой.2016 — комедия «Пятница».2017 — «Ковчег», «Актриса».2018 — «Желтый глаз тигра», боевик. Исполнила роль Лены Дубосекиной. В кино снимались Павел Прилучный, Сергей Пускепалис, Роман Курцын. Зрители были восхищены зрелищной картиной.2019 — драматическое кино «Молодое вино». Сыграла главную роль.2019 — «Звездный разум», фантастический триллер. Воплотила образ Джейн Рутковски — члена экспедиции, направленной к далекой звезде для доставки оборудования.2019 — «Полярный», приключенческая комедия. Снималась в обществе звездных актеров: Михаила Пореченкова, Владимира Епифанцева, Ивана Охлобыстина.2020 — «Казанова». Сыграла возлюбленную мошенника и его подельницу.Звезду театральной сцены и кино приглашают участвовать в телевизионных проектах. В 2013 она вела шоу «Вышка», где знаменитости соревновались в прыжках с вышки в воду.2013-й ознаменовался еще и тем, что Екатерина стала участницей «Ледникового периода». Тренироваться было сложно, во время одной из тренировок девушка упала, ударившись головой об лед. Потеряла сознание. Скорая увезла участницу шоу в больницу. К счастью, травмы у нее не оказалось, и вечером они с Максимом Стависким, с которым была в паре, вышли выступать на лед.На 9-м этапе пара была удостоена приза симпатий зрителей.Этот же год был отмечен участием актрисы еще в одном шоу — «Точь-в-точь». Она превосходно сделала пародии на 11 певиц и актрис. Особенно хорошо получился номер, где она изображала Полину Гагарину.За время творческой карьеры Екатерина Шпица, кроме работы в театре, кино, участия в разных шоу, озвучила российский мультфильм и испано-американский анимационный фильм. Приняла участие в клипах двух музыкальных групп.Замуж актриса вышла, когда ей исполнилось 26 лет. Первый супруг, Константин Адаев, в столицу приехал из Казани, работал профессиональным каскадером. У пары через год появился малыш — Герман. Когда сынишке исполнился месяц, актриса вышла из отпуска на работу. Малыш оставался с бабушкой или с мужем. Между супругами отношения быстро разладились, последовал развод. Причину никто не называет.Дружеские отношения бывшие супруги сохранили. Константин участвует в воспитании Германа.Спустя некоторое время Екатерину заметили в обществе Марюса Вайсберга, режиссера, с которым они познакомились на премьере одной из картин. Однако вскоре их отношения распались.Звезда экрана ведет страничку в популярноых соц.сетях, где размещает снимки с различных мероприятий, фото с сыном, друзьями.Октябрь 2018 принес знаменитой красавице два важных события: исполнилась мечта о главной роли в замечательном спектакле «Ромео и Джульетта», воплотившаяся на сцене музея-театра «Булгаковский дом», и поступило предложение от любимого человека стать его женой.Бизнесмен и персональный фитнес-тренер Кати Руслан Панов старше ее на три года. Официально они зарегистрировали отношения в 2021 году. Актриса считает, что штамп в паспорте — не главное. Намного важнее быть счастливой, чувствуя надежную опору и защиту любимого человека.Шпица увлекается дизайном интерьеров, любит создавать домашний уют. Однажды она попросила будущего супруга подарить ей на день рождения лазерный уровень, чем его очень удивила. Тем не менее Роман этот инструмент ей подарил.Общих детей у пары пока нет.Звезда сцены и кино продолжает много работать. В 2021 снялась в комедии на злободневную тему «День города». Поклонникам сообщила, что давно мечтала о комедийной роли. Тогда же участвовала в телешоу «Танцы со звездами».Екатерина — прекрасная мама. В феврале 2022 ее сыну исполнилось 10 лет. Она его нежно поздравила с этой датой.Наследник радует звездную маму своими талантами. В своем блоге актриса иногда выкладывает ролики, где ее сын демонстрирует способности кулинара и интеллектуала. В этом же месяце знаменитость тепло поздравила супруга с годовщиной свадьбы. Она разместила трогательное фото, где влюбленные выглядят необычайно счастливыми.Интересные факты:Звезда имеет сводную по матери старшую (разница 13 лет) сестру, которая живет в Санкт-Петербурге.Екатерина в 7 лет стала победительницей конкурса красоты «Золушка-92».Кареглазую красавицу до восемнадцатилетнего возраста изматывало хроническое заболевание. Она периодически с детства испытывала жжение по коже и страшный зуд. Чтобы облегчить болезненное состояние, тело ее на ночь приходилось мазать специальными мазями и обматывать бинтами. После 18-го дня рождения болезнь полностью ушла.Шпица любит изучать иностранные языки. Сейчас она знает украинский, английский, немецкий, французский.При небольшом росте (менее 160 см) вес Катерины составляет 45 кг. Раздельное питание позволяет фигуре актрисы оставаться миниатюрной.Звезда кино тщательно следит за кожей лица и выглядит моложе своих лет.Любит спорт, часто занимается в тренажерном зале, посещает бассейн.Ежова А.И., косметолог: «Для актрисы важно, кроме фигуры, сохранить кожу молодой. Поэтому Екатерина Шпица правильно делает, что декоративные средства подбирает очень скрупулезно, пользуясь косметикой проверенной фирмы».Родина звезды театральной сцены и кино — город Пермь. Дата появления на свет — 29.10.1985.Окончила школу, получив золотую медаль.Выступать в театре начала, еще учась в школе.Дебютную роль в кино сыграла в 2005.За время творческой деятельности знаменитость исполнила более 40 ролей в кино, озвучила 2 фильма, была участником клипов двух музыкальных групп. Выступала в 4-х различных шоу.Дважды выходила замуж. В настоящее время замужем. Супруг — Руслан Панов, бизнесмен.Имеет сына от первого брака.