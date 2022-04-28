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FIFA 22 вскоре станет доступна в Game Pass Ultimate и EA Play

FIFA 22 вскоре станет доступна в Game Pass Ultimate и EA Play


Игры серии FIFA присоединяются к подписке EA Play обычно в мае. Так было и в прошлом году, именно в мае 2021 года подписчикам стала доступна игра FIFA 21. Похоже, что так будет и в этом году — при этом игру можно ожидать в подписке уже в начале месяца.

Игроки обратили внимание, что на странице в Microsoft Store игра FIFA 22 значится включенной в EA Play и Game Pass Ultimate. Однако, установить ее по подписке пока не получается.


Вероятно, уже в ближайшие дни FIFA 22 станет доступна в подписках EA Play и Game Pass Ultimate, ранее уже подобным образом игроки обнаруживали проекты, которые вскоре присоединятся к игровым сервисам, до официального анонса их выхода в подписках.

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По материалам: newxboxone

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