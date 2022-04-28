Филипп Киркоров рассказал о встречах с Аллой Пугачевой

Певец Филипп Киркоров рассказал об отношениях с Примадонной. Алла Пугачева долгое время оставалась единственной женщиной, занимающей мысли поп-короля сцены Филиппа Киркорова. Болгарский певец буквально боготворил Примадонну, которая была значительно старше него. 30 апреля ему исполняется 55 лет. А экс-жена артиста уже отметила свое 73-летие. Сейчас Алла Борисовна счастлива в браке с шоуменом Максимом Галкиным, он не только младше предыдущего мужа певицы, но и ее дочери Кристины Орбакайте. Кстати, это Примадонну совершенно не смущает.Филипп Киркоров и Алла Пугачева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» На пенсии Алла Пугачева живет полной жизнью. У нее молодой красавец-муж, с которым она воспитывает восьмилетних двойняшек Гарри и Лизу. Видимо, о Филиппе Киркорове певица уже давно забыла. Ну а сам поп-король подметил, что не видел Аллу года три или четыре. И тем не менее к Примадонне артист питает самые теплые чувства. «Я Аллу последний раз видел года три-четыре назад. Наши пути давно разошлись. И у каждого своя жизнь. Но это не мешает мне хранить в сердце только лучшее, что между нами было», — уточнил Филипп.