Фильм про Xbox получил престижную премию Webby People’s Voice Award

Вадим Карасев





В прошлом году Microsoft выпустила к 20-летию Xbox многосерийный документальный фильм Power On: The Story of Xbox, который рассказывает об истории бренда Xbox. Фильм был отличное воспринят игроками — его можно посмотреть на Youtube бесплатно (в том числе, с русскими субтитрами).

Оценили фильм Power On: The Story of Xbox и участники голосования Webby Awards. Webby Awards — международная интернет-премия, присуждается ежегодно (с 1996 года) лучшим веб-проектам в различных категориях (сайты, приложения, подкасты и прочие). В каждой из этих категорий разыгрываются два приза: официальная премия Webby Award, присуждаемая комиссией IADAS (Международная академия цифровых искусств и наук), и премия Webby People’s Voice Award — по итогам открытого голосования.

Сериал Power On: The Story of Xbox смог завоевать Webby People’s Voice Award в категории «Документальные фильмы».