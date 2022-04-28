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Хейли Бибер рассказала о перенесенной операции на сердце после микроинсульта: "Это был самый страшный момент в моей жизни"

Хейли Бибер рассказала о перенесенной операции на сердце после микроинсульта: "Это был самый страшный момент в моей жизни"

Хейли Бибер рассказала, что перенесла операцию на сердце после того, как ее госпитализировали с микроинсультом. Подробностями модель поделилась в новом видео, которое опубликовала на YouTube.


Она рассказала, что почувствовала себя плохо во время завтрака — с симптомами инсульта ее увезли в больницу. В четверг утром я завтракала вместе с мужем, и у меня появились симптомы, похожие на инсульт. Меня увезли в больницу, и врачи обнаружили, что в моем мозге образовался маленький тромб, что вызвало небольшую нехватку кислорода. Это определенно был самый страшный момент в моей жизни, — рассказала Хейли.

Модели пришлось сделать операцию на сердце для закрытия овального окна (отверстие в межпредсердной перегородке, с помощью которого происходит сброс крови, открытое овальное окно может привести к инсульту, инфаркту миокарда и заболеваниям головного мозга). По мнению врачей, именно это могло стать причиной микроинсульта.

По словам Хейли, все прошло гладко и она успешно восстановилась после операции.

Я чувствую большое облегчение от того, что мы смогли во всем разобраться и решить эту проблему. Я могу оставить эту страшную ситуацию позади и просто жить своей жизнью, — отметила Хейли.

Хейли Бибер добавила, что во всей этой ситуации ее очень поддерживала ее семья и муж Джастин Бибер. Модель начала выходить в свет уже через несколько недель после госпитализации и появилась на нескольких мероприятиях — в том числе на фестивале Coachella и на музыкальной премии "Грэмми".


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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