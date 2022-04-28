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Игра Bugsnax вышла на Xbox и сразу стала доступна в Game Pass

Игра Bugsnax вышла на Xbox и сразу стала доступна в Game Pass


Сегодня на приставках Xbox вышла игра Bugsnax, которая ранее значилась консольным эксклюзивом Playstation. Сразу после релиза на приставках Xbox, она стала доступна в подписке Game Pass.

Уже сейчас, если вы подписаны на Game Pass, у вас есть возможность играть в Bugsnax. Сама игра представляет собой приключение, в котором нужно исследовать остров в поисках жуков-закусок.

Bugsnax — это игра исключительно для одиночного прохождения. Проект получил на старте оптимизацию до Xbox Series X | S, при этом имея поддержку Smart Delivery.


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Bugsnax

В игре Bugsnax вы отправитесь в необычайное приключение на остров Snaktooth, родину легендарных полубутербродов-полужуков или просто — Bugsnax.
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По материалам: newxboxone

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