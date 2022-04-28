Инсайдер: Сиквел Star Wars Jedi: Fallen Order выйдет только на новом поколении консолей

Вадим Карасев





Сиквел Star Wars Jedi: Fallen Order находится в разработке, что было официально подтверждено издательством Electronic Arts. При этом, полноценный анонс проекта еще не состоялся, и до сих пор нет информации, на каких платформах выйдет вторая часть Star Wars Jedi: Fallen Order.

Известный игровой инсайдер Джефф Грабб в рамках подкаста на своем Youtube-канале заявил, что новая игра Star Wars Jedi: Fallen Order создается только для консолей нового поколения — Xbox Series X | S, Playstation 5 — и PC.

Отметим, ранее другой известный игровой инсайдер Том Хендерсон заявлял, что анонсировать сиквел Star Wars Jedi: Fallen Order полноценно намерены в начале мая. По его словам, это может произойти 4 мая на мероприятии Star Wars, а выпустить игру планируют уже в 4 квартале 2022 года.

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