Эти 2 игры сегодня присоединяются к подписке Game Pass

Вадим Карасев





Подписка Game Pass на приставках Xbox и на PC сегодня пополнится двумя новыми проектами. Это последние заявленные к добавлению в Game Pass игры на апрель.

Сегодня в течение дня к подписке присоединятся Bugsnax (бывший консольный эксклюзив Playstation) и Unsouled.

Bugsnax

Bugsnax

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В игре Bugsnax вы отправитесь в необычайное приключение на остров Snaktooth, родину легендарных полубутербродов-полужуков или просто — Bugsnax.

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Unsouled

Unsouled

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Возьмите на себя роль Падшего принца в Unsouled — стильной динамичной 2D-ролевой игре. Пробивайтесь сквозь интерактивные среды и захватывающие адреналин встречи, разгадывая тайны этого мира, наполненного нежитью.

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