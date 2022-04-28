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Эти 2 игры сегодня присоединяются к подписке Game Pass

Эти 2 игры сегодня присоединяются к подписке Game Pass


Подписка Game Pass на приставках Xbox и на PC сегодня пополнится двумя новыми проектами. Это последние заявленные к добавлению в Game Pass игры на апрель.

Сегодня в течение дня к подписке присоединятся Bugsnax (бывший консольный эксклюзив Playstation) и Unsouled.

Bugsnax


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Bugsnax

В игре Bugsnax вы отправитесь в необычайное приключение на остров Snaktooth, родину легендарных полубутербродов-полужуков или просто — Bugsnax.
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Unsouled


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Unsouled

Возьмите на себя роль Падшего принца в Unsouled — стильной динамичной 2D-ролевой игре. Пробивайтесь сквозь интерактивные среды и захватывающие адреналин встречи, разгадывая тайны этого мира, наполненного нежитью.
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По материалам: newxboxone

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