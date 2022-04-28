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Эти 3 игры будут бесплатными на Xbox в ближайшие выходные: 28 апреля — 1 мая

Эти 3 игры будут бесплатными на Xbox в ближайшие выходные: 28 апреля — 1 мая


В ближайшие выходные, с 28 апреля по 1 мая, на приставках Xbox One и Xbox Series X | S можно будет бесплатно играть в 3 проекта, в рамках акции Free Play Days. Это игры: Embr, Session: Skate Sim и Moving Out.

Напомним, что игры предлагаются в рамках акции Free Play Days, то есть доступ к ним будут иметь только «золотые» подписчики Xbox Live, в том числе подписчики Game Pass Ultimate. Игрокам предлагаются полные стандартные версии игр, а единственное ограничение — время, в течение которого можно играть в эти проекты. На этой неделе, играть в них можно будет до 1 мая, включительно.

Embr


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Embr

Соберитесь с друзьями и станьте лучшими пожарными, каких только можно нанять. В горящих зданиях вас будут поджидать опасности, ценности и пе…
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Session: Skate Sim


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Session: Skate Sim (Game Preview)

Вдохновленная 1990-ми годами — золотым веком уличного скейтбординга — игра Session: Skate Sim была сделана, чтобы дать вам возможность почувствовать себя настоящими скейтбордистами и окунуться в их культуру: никаких оценок — только вы, спорт и ваше безграничное воображение!
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Moving Out


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Moving Out

Moving Out — это уморительный симулятор переезда, опирающийся на законы физики, который перевернет ваше представление о диванной совместной игре!
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По материалам: newxboxone

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