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Катя Гордон в шоке от слов Маргариты Симоньян о Галкине

Катя Гордон в шоке от слов Маргариты Симоньян о Галкине
Ведущая Катя Гордон заступилась за знаменитую чету. Телеведущая и юрист сделала эмоциональное видеообращение. Катя Гордон раскритиковала Маргариту Симоньян после ее выступления на телеканале «Россия 1». Главный редактор информационного агентства «Россия сегодня» и телеканала Russia Today сделала резонансные высказывания в адрес Максима Галкина. Симоньян заявила, что он распространяет фейки о российской армии. Медиаменеджер также раскрыла «постыдную личную тайну» юмориста. Маргарита высказала мнение, что Галкин является геем, который «для отвода глаз и обогащения женился на пожилой женщине». 41-летняя юрист заверила, что ее возмутили эти слова. «Включила федеральный канал и увидела, как Маргарита Симоньян позволила себе оскорбительные высказывания в адрес Аллы Пугачевой и Галкина, что они враги народа, уехали в Израиль и дискредитируют армию, — указала Гордон. — Я хочу сказать, Маргарита, ты вообще кто? Вот мне за Россию не стыдно, за россиян не стыдно, а за таких, как ты, стыдно».
Маргарита Симоньян - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Звездный адвокат решила оценить внешность руководителя RT. «Я считаю, Маргарита, что ты неталантлива. Ты некрасива», — подчеркнула Катя. Она также обратилась к россиянам. Гордон призвала их не отрекаться от кумира – народной артистки СССР, которая своим творчеством приносила радость многим поколениям соотечественников. «Такие, как Алла Борисовна, рождаются раз в сотню лет, — заверила юрист. — И таких больше не будет. Поэтому не теряйте человеческое лицо, не позволяйте себе подлость. Именно это и есть суть образованного, патриотичного российского человека. Давайте защищать друг друга». В завершение видеообращения близкая подруга Леры Кудрявцевой адресовала слова поддержки звездным супругам, которые эмигрировали в Израиль. «Алла Борисовна, Максим Галкин, я к вам отношусь с гигантским уважением! И ваши заслуги перед Российской Федерацией не померкнут из-за того, что сейчас у вас другой взгляд на политическую ситуацию в мире», — высказала надежду Катя.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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