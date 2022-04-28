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Клара Новикова в шоке от образования на Украине

Клара Новикова в шоке от образования на Украине
Актриса Клара Новикова прокомментировала нынешнюю ситуацию в братской стране. Народная артистка России в шоу «Эмпатия Манучи» заявила, что в шоке, потому что в украинских школах перестали преподавать в свое время русский язык. «На Украине в школах перестали преподавать русский язык. Я была в шоке от этого. Сейчас на Украине выросло поколение детей, которые говорят по-русски, но не пишут. Мне казалось, что этого не может быть. Почему Пушкина надо переводить на украинский язык», сказала Клара Новикова.
Клара Новикова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Как отметила Клара Новикова, если ты можешь читать Пушкина, Гоголя, Достоевского в оригинале, то почему от этого надо отказаться. «Все мои друзья как читали, так и читают по-русски. Меня это царапало. Я росла по-другому. Училась в школе, где преподавали украинский язык, но русский был основным. Раньше детей в русские школы отдавали на Украине учиться. Они могли спокойно поступать в московские вузы», — заявила Клара Новикова. Напомним, что Клара Новикова родилась в Киеве. В прошлом году ей исполнилось 75 лет.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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