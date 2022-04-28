Ко второму сезону Halo Infinite представили кинематографичный трейлер

Вадим Карасев





Разработчики из студии 343 Industries готовятся к запуску второго сезона мультиплеера Halo Infinite. Он стартует уже на следующей неделе — 3 мая. К скорому выходу второго сезона представили небольшой тизер-трейлер, в котором группа солдат спасает своего товарища. Отметим, что это именно тизер, полноценный трейлер опубликуют к началу сезона.

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Второй сезон Halo Infinite должен не только добавить новый контент в мультиплееер (уже известно о новых режимах и картах), но и улучшить саму игру. Обещают переработанную систему наград, плюс значительно улучшенный античит и исправление багов.

Напомним, что второй сезон в Halo Infinite продлится до 7 ноября 2022 года.