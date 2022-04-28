Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ко второму сезону Halo Infinite представили кинематографичный трейлер

Ко второму сезону Halo Infinite представили кинематографичный трейлер


Разработчики из студии 343 Industries готовятся к запуску второго сезона мультиплеера Halo Infinite. Он стартует уже на следующей неделе — 3 мая. К скорому выходу второго сезона представили небольшой тизер-трейлер, в котором группа солдат спасает своего товарища. Отметим, что это именно тизер, полноценный трейлер опубликуют к началу сезона.


Watch this video on YouTube

Второй сезон Halo Infinite должен не только добавить новый контент в мультиплееер (уже известно о новых режимах и картах), но и улучшить саму игру. Обещают переработанную систему наград, плюс значительно улучшенный античит и исправление багов.

Напомним, что второй сезон в Halo Infinite продлится до 7 ноября 2022 года.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Ко второму сезону Halo Infinite представили кинематографичный трейлер
Ко второму сезону Halo Infinite представили кинематографичный трейлер
18 мастеров по сну, которые готовы заниматься любимым делом в любое время дня и ночи
18 мастеров по сну, которые готовы заниматься любимым делом в любое
Фильм про Xbox получил престижную премию Webby People’s Voice Award
Фильм про Xbox получил престижную премию Webby People’s Voice Award
FIFA 22 вскоре станет доступна в Game Pass Ultimate и EA Play
FIFA 22 вскоре станет доступна в Game Pass Ultimate и EA Play
Надежда Бабкина высказалась за единение народов
Надежда Бабкина высказалась за единение народов
Макс Барских в очередной раз оскорбил Россиян
Макс Барских в очередной раз оскорбил Россиян
Гадание по картинке на май 2022 года
Гадание по картинке на май 2022 года
Рамзан Кадыров биография: личная жизнь, семья, дети, год рождения (фото)
Рамзан Кадыров биография: личная жизнь, семья, дети, год рождения
Светлана Лобода после эмиграции может выступить в России
Светлана Лобода после эмиграции может выступить в России
Лев Лещенко заявил, что Алле Пугачевой нравятся скандалы
Лев Лещенко заявил, что Алле Пугачевой нравятся скандалы
Эти 3 игры будут бесплатными на Xbox в ближайшие выходные: 28 апреля — 1 мая
Эти 3 игры будут бесплатными на Xbox в ближайшие выходные: 28 апреля
Слух: В разработке у Xbox может находиться Crackdown 4
Слух: В разработке у Xbox может находиться Crackdown 4

Топ на сегодня

Преимущества зеркального панно и места для его размещения
Преимущества зеркального панно и места для его размещения
Данила Козловский через суд требует вернуть ему больше ста миллионов
Данила Козловский через суд требует вернуть ему больше ста миллионов
Анастасию Волочкову распекли за фото с дочерью
Анастасию Волочкову распекли за фото с дочерью
Ксения Собчак заговорила о массовом возращении звезд
Ксения Собчак заговорила о массовом возращении звезд
Моргенштерн хочет в Россию, но боится возвращаться
Моргенштерн хочет в Россию, но боится возвращаться

Еще по теме

Второй сезон Halo Infinite официально представили — он стартует 3 мая
343 Industries представили карты второго сезона Halo Infinite
В кампании Halo Infinite исправят популярный баг с началом второго сезона
В Halo Infinite скоро стартует событие в стиле киберпанка — Cyber Showdown