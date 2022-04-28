Команда Xbox хотела бы добавить стриминг с консоли на Youtube

Вадим Карасев





После закрытия стримингового сервиса Mixer, который принадлежал Microsoft, команда Xbox реализовала удобную возможность стриминга с консоли на Twitch. Но стриминговый сервис Twitch является далеко не единственным, куда хотели бы удобно стримить игроки с Xbox. В первую очередь, запросы игроков касаются Youtube.

Один из пользователей Twitter обратился к Microsoft и команде Xbox с просьбой «дать возможность стримить игры с Xbox прямо на Youtube». Команда Xbox ему не ответила, но в комментарии пришел известный игровой инсайдер Джез Корден (автор Windows Central). По его словам, Microsoft хотела бы дать возможность стримить на Youtube, но нужны определенные действия от видеоплатформы: