Кому положена льготная ипотека

С 1 мая жилищные кредиты для россиян могут стать доступнее. Соответствующий проект постановления Министерство финансов внесло в Правительство 28 апреля

14:14 Автор: Валерий Филоненко

По итогам 2020 — 2021 годов около 90 процентов всех жилищных займов на первичном рынке были выданы в рамках льготных ипотечных программ. Повысить их доступность и в то же время поддержать спрос на жилье кабмин намерен за счет снижения действующей льготной ставки с 12 до 9 процентов. При этом саму программу планируют продлить до конца года. Соответствующий проект постановления Минфин внес в Правительство 28 апреля.

Меньше процент — больше кредитов

За время действия программы льготной ипотеки на новостройки, по данным Минфина, с 2020 года было выдано 764,1 тысячи кредитов на 2 триллиона 256 миллиардов рублей. Из них в 2022 году — 85,4 тысячи кредитов (213,2 млрд рублей).

Но несмотря на солидные объемы, динамика в этой сфере пока слабее прогнозов, отметил 25 апреля в ходе совещания по экономическим вопросам президент Владимир Путин. Чтобы сделать покупку жилья доступнее и стимулировать «стройку» в целом, он предложил снизить ставку по льготной ипотеке.

В соответствии с поручением главы государства Минфин разработал и внес в Правительство проект постановления, который предусматривает уменьшение ставки с 12 до 9 процентов годовых уже с 1 мая 2022 года. Документ также продлевает действие программы до конца текущего года. Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, напомним, составляет 12 миллионов рублей, для остальных регионов — до 6 миллионов рублей.

«Сейчас нам важно сконцентрироваться на помощи гражданам и в то же время поддержать спрос на жилье. Снижение ставки безусловно повысит доступность льготной ипотеки», — уверен глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, в 2020 — 2021 годах около 90 процентов всех ипотечных кредитов на первичном рынке были выданы в рамках льготных ипотечных программ.





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Программу, скорее всего, продлят и в 2023 году

Telegram-канал Минфина сообщает также, что оператор льготной ипотеки ДОМ.РФ уже распределил 2.5 триллиона рублей между банками, «поэтому с 1 мая они могут выдавать ипотеку по 9 процентов».

Глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков запланированное снижение ипотечной ставки объяснил реакцией на ситуацию в экономике: «Видим, что инфляция начинает снижаться: недельные ее показатели довольно существенно уменьшились». Поэтому появляется возможность снижать ставки по льготным кредитным программам, «и первая из них и самая дорогостоящая для населения — это ипотечная программа», — уточнил депутат.

Аксаков считает, что следом за снижением инфляционных ожиданий вниз пойдет и ключевая ставка ЦБ.

При этом действие льготной ипотеки, скорее всего, будет продлено и в 2023 году, не исключает глава комитета. «Потому что поддержка граждан в приобретении жилья — это в то же время и поддержка экономики. Если будет строиться жилье, соответственно, станет развиваться строительная индустрия, производство домашней мебели и всех сопутствующих товаров», — отметил Анатолий Аксаков.

По оценкам Министерства финансов, затраты бюджета в 2022-2023 годах на реализацию программы с учетом новых изменений составят порядка 461 миллиарда рублей.

Как оформить льготную ипотеку

К заявлению следует приложить следующие документы:

паспорта (копии) всех членов семьи;свидетельства о браке, о рождении детей (копии);кредитный договор; справку о составе семьи;документы, касающиеся приобретаемой в собственность недвижимости;заверенную копию трудовой книжки;справку о доходах.

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