Константин Богомолов на открытии своего театра привел жену и тещу

Режиссер Константин Богомолов после 2-летнего ремонта открыл свой Театр на Малой Бронной, где прошел спектакль «Таня». Накануне в Театре на Малой Бронной прошло событие, которого очень долго ждали как артисты, так и зрители. Историческая сцена была открыта после двухлетней реконструкции. Это определенно стало одним из главных событий этой весны в театральном мире. Первым на обновленной сцене был показан спектакль «Таня» по пьесе Алексея Арбузова. Перед началом представления художественный руководитель Константин Богомолов выступил со вступительной речью. В этот вечер в зале, кстати, собралась внушительная звездная поддержка режиссера. Ксения Собчак пришла на премьеру мужа вместе со своей мамой Людмилой Нарусовой, которая вела себя очень скромно и старалась лишний раз не попадать в объективы. А вот сама ведущая была, как всегда, на высоте. Для этого светского выхода Собчак выбрала наряд с секретом: под просторным жакетом она прятала пикантные прорези на брюках.Константин Богомолов и Ксения Собчак Кстати, в ремонте театра Ксения принимала непосредственное участие. Богомолов поблагодарил ее за это.«Ну вот мы и открылись. И первый спектакль на сцене отреставрированного театра. И премьера. Эти три года были очень и очень насыщенными. И все три года рядом была она. Ксения. Она прислала мне когда-то фото — референс того, как должен в атмосфере выглядеть интерьер, как должна быть решена его колористика, его дух.Потом оказалось — в слоях штукатурки и был этот близкий итоговому цвет. И так двигались дальше. Она помогала советами и терпением, спорами и идеями. Вот уж и правда серый кардинал. Впрочем, не серый, а блистательный. Спасибо тебе, жена. Болеющая, переживающая и строгая», — поделился 46-летний Константин Юрьевич в личном блоге.Константин Богомолов и Людмила Нарусова Между прочим, еще недавно СМИ писали о том, что Собчак собирается эмигрировать в Израиль. Писали о том, что журналистка ждет получения израильского паспорта и будет строить дальнейшую карьеру за границей. Однако уже сейчас понятно, что Ксения пока что останется жить в России, где у неё и её мужа есть стабильный заработок. Напомним, Ксения Собчак и Константин Богомолов живут в браке 2,5 года. За это время не раз появлялись слухи о разрыве пары, но они не имели ничего общего с действительностью. «Она женщина, очень-очень женщина. И эта женская составляющая не отменяет в ней профессиональных качеств. Как и в любом человеке, в любви все прекрасные качества расцветают, а все негативные прячутся, потому что боятся этого света. Ксения — прекрасная женщина. Мне это в ней нравится. А уж какой она человек, я тоже могу говорить бесконечно», — восхищался театральный деятель.