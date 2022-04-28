Ксении Собчак рассказала об истериках сына

Ведущая и журналистка Ксения Собчак рассказала о воспитании сына. Единственный сын светской львицы с детства окружен повышенной заботой и вниманием. Знаменитая мама нанимает для него лучших репетиторов, а также сама принимает участие в воспитании и образовании наследника. 40-летняя Собчак в молодости не любила детей, но когда сама стала мамой, то изменила мировоззрение. Платон стал для нее целой вселенной: она рада играть с ним, проводить время и общаться. При этом Ксения достаточно строгая мама. Например, недавно она рассказывала, как не разрешает гостям приносить игрушки в дом, если это не праздники. «У него должна быть радость от встречи с человеком, а не подарком», — говорила Собчак.Ксения Собчак с сыном - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Поделилась она и еще одним советом, как воспитать в человеке личность. Оказывается, она давно дает Платону возможность самому сделать выбор и ощутить его последствия. В пример теледива приводит несколько ситуаций, когда дело доходило до споров — вопрос касался еды. «Если идем в гости, то начинается скандал… Было пару раз... В другой семье ребенка воспитывают иначе, ему разрешают выбирать разную еду, он может отказаться. А дети же очень социальны, они это видят и начинают вести себя так же. На это я говорю: «Платон, либо ты перестаешь плакать, истерить и ешь то, что тебе можно и то, что мы тебе выбрали, либо мы уезжаем домой. Ты должен выбрать», — признается Собчак в личном Telegram-канале.