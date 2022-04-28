Лариса Гузеева осыпала проклятиями журналистов

Ходят слухи, что ведущая Лариса Гузеева сбежала из страны. Телеведущая впервые призналась, что покинула Россию. Лариса Гузеева отдыхает в Болгарии. Актриса прокляла журналистов, написавших о ее «тайном бегстве». Ведущая шоу «Давай поженимся!» уже два месяца не выходит в эфир. Телезвезда воспользовалась паузой в работе и улетела в Болгарию. Гузеева живет в своих апартаментах в курортном поселке Равда. Сегодня актриса крайне эмоционально отреагировала на публикацию о себе московского издания. Она выложила в соцсети скан новости «Комсомольской правды». Журналисты сравнили Ларису с эмигрировавшей в Израиль певицей Аллой Пугачевой. «Телеведущая тайно уехала за границу», — указал сайт «КП».Лариса Гузеева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Исполнительница главной роли в фильме «Жестокий романс» прокомментировала эту публикацию. 62-летняя заслуженная артистка России не стеснялась в выражениях. Матерные слова наша редакция заменила на цензурные. «Написали недожурналюги такую вот *** (ерунду, – Прим. ред.), и что? Они стали богаче? Или, может быть, счастливее? Лично я этим *** (гомосексуалистам, – Прим. ред.) шлю лучики проклятья! Ловите. Захлебнитесь. А моим дорогим подписчикам – счастья и добра», – пожелала актриса. Звезда Первого канала напомнила, что прошлой осенью перенесла коронавирус в тяжелой форме. По словам телеведущей, в связи со слабым состоянием здоровья она и приехала на морской курорт. «Я много трудилась, переболела страшным ковидом, последствия пытаюсь зализать в Болгарии. 11 лет приезжаю сюда с семьей. И вдруг, тайно!» – заключила Гузеева.